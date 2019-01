Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei a declarat, luni seara, la un post TV ca va sesiza CCR în legatura cu refuzul lui Iohannis de a-l revoca pe procurorul-șef Augustin Lazar. &"Trebuie luate masuri radicale&", a anunțat , Tudorel Toader.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca se ia in calcul sesizarea Curtii Constitutionale in privinta revocarii procurorului general Augustin Lazar, pe modelul revocarii Laurei Codruta Kovesi de la DNA.In contextul inregistrarilor de la DNA Oradea, in care procurorii puneau la cale anchetarea…

- Procurorul general Augustin Lazar a acordat un interviu ziarului ”Le Monde”, vorbind despre presiunile politicului asupra procurorilor. Deși nu l-a nominalizat direct, din interviul publicat in ediția tiparita a ziarului din 1 ianuarie reiese clar persoana la care se refera Augustin Lazar, și anume…

- Marți, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, in emisiunea „Esențial”, moderata de Ana-Maria Roman, Bogdan Chirieac a comentat declarațiile de ultima ora ale președintelui Klaus Iohannis. Intrebat de jurnaliști „in momentul in care dosarul de candidatura al procurorului Augustin Lazar…

- Ieri, plenul Camerei Deputatilor a respins motiunea simpla intitulata „Ministrul Justitiei, un ministru de nota 4 (patru)”, in care PNL si USR au solicitat demisia lui Tudorel Toader, potrivit Mediafax. Motiunea simpla a fost respinsa de deputati cu 171 de voturi „impotriva”, 99 „pentru” si 5 abtineri.…

- “Nu m-aș fi așteptat ca lupta anticorupție sa fie slabita, așa cum s-a intamplat recent, ca independența justiției sa fie amenințata, ca va exista un risc și mai mare ca selectarea procurorilor sa fie din nou politizata. E ceva ce nu aș fi prezis in urma cu trei ani. Fara indoiala, ca ambasador american,…

- Traian Basescu și spune ca pana și el e șocat de nivelul "de mahala" in care au ajuns instituțiile din țara. "Pe mine ma șocheaza nivelul de mahala la care au ajuns relațiile dintre instituții. Deși sunt numiți politic, li se pare ca sunt numiți pe veci acolo. Acțiunea lui Tudorel Toader cred…

- „Cum va arata țara in care Dragnea și PSD-ul vor deține intreaga putere in stat? Este intrebarea la care trebuie sa raspunda in primul rand președintele Iohannis, sub mandatul caruia s-a intamplat grozavia”, scrie Andreea Pora intr-un amplu editorial publicat in Revista 22. Jurnalista reacționeaza…