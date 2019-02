Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta s-a prezentat vineri dimineata la Parchetul General pentru a fi audiat, in calitate de martor, de procurorii Sectiei de investigare a magistratilor, in dosarul deschis pe numele fostei sefe a DNA Laura Codruta Kovesi. Dosarul a fost deschis in decembrie 2018,…

- Fosta sefa DNA Laura Codruta Kovesi a fost citata la Sectia de investigare a magistratilor din cadrul Parchetului General pentru a fi audiata, vineri, intr-un dosar in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. Miercuri, Laura Kovesi a declarat ca este nevinovata…

- Comisia Europeana reacționeaza, dupa ce fostul procuror șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost pusa sub acuzare de Secția de Investigare a Magistraților. Un purtator de cuvant al CE arata ca se urmarește indeaproape cazul și este esențial ca toți candidații la conducerea Parchetului European sa…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca citarea fostului procuror sef al DNA Laura Codruta Kovesi la audieri in ziua in care ar trebui sa se prezinte la Bruxelles pentru sustinerea nominalizarii sale in functia de procuror sef al Parchetului European reprezinta dovada cea mai solida ca…

- Laura Codruța Kovesi a fost citata pentru vineri la Secția de investigare a magistraților inființata de PSD și Tudorel Toader.Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi a anuntat, la Europa FM, ca a fost citata la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie.Laura Codruta…

- Sebastian Ghita a anuntat, joi seara, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca urmeaza sa fie audiat de procurorii de la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie, in dosarul care o vizeaza pe Laura Codruta Kovesi.Patronul Romania TV nu a precizat cand si cum va fi audiat, avand…