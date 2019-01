KOVESI, candidatură surpriză Candidaturile pentru aceasta functie au putut fi depuse pana pe 14 decembrie, iar candidatii urmeaza sa fie fi intervievati de un juriu de selectie, numit de catre Consiliul European pe baza unei propuneri a Comisiei. Acest juriu este format din 12 persoane din randul fostilor membri ai Curtii de Justitie si ai Curtii de Conturi, din randul fostilor membri nationali ai Eurojust, al membrilor instantelor nationale supreme, din randul procurorilor de inalt nivel sau al juristilor ale caror competente sunt recunoscute. Acest juriu de selectie va intocmi o lista restransa de candidati calificati… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

