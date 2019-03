Stiri pe aceeasi tema

- Fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi este audiata, joi, la Sectia speciala de anchetare a magistratilor. Ea a fost citata pentru a fi audiata in dosarul penal deschis pe numele sau in urma unui denunt facut de Sebastian Ghita. Intre timp, fosta șefa a DNA a primit o doua citație la aceasta secție,…

- Laura Codruta Kovesi a fost citata pentru data de 7 martie la a doua audiere la Sectia speciala de anchetare a magistratilor in dosarul intocmit in urma plangerii deputatului fugar Sebastian Ghița. In aceeasi zi se decid, in Parlamentul European, și etapele eventualei sale numiri in funcția de procuror-șef…

- Update: In fața Parlamentului European la Bruxelles a aparut un contestatar al Laurei Codruța Kovesi, o doamna cu pancarte pe care scrie ”Kovesi, procuror abuziv și mincinos”. Știrea inițiala Marți, 26 februarie, Laura Codruța Kovesi, va fi audiata in Comisia LIBE din Parlamentul European, pentru funcția…

- Candidatii pentru primul post de procuror sef european pentru infractiuni impotriva bugetului Uniunii Europene vor fi audiati, marti, la Bruxelles, in comisiile pentru libertati civile, justitie si afaceri interne LIBE si control bugetar CONT ale Parlamentului European, potrivit unui comunicat de presa…

- Laura Codruța Kovesi va fi audiata, marți dupa-amiaza, la Bruxelles, in comisiile de specialitate din Parlamentul European pentru funcția de procuror-șef european. Fosta șefa DNA este unul dintre cei trei candidați preselectati de o comisie de experti, impreuna cu un ...

- Laura Codruta Kovesi a ajuns la Sectia pentru anchetarea magistratilor pentru a fi audiata in dosarul deschis in urma unei plangeri depusa de fugarul Sebastian Ghita. Fosta sefa a DNA va fi audiata in calitate de suspect, iar acuzatiile din dosar sunt abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa.…

- Intrebata daca Laura Codruța Kovesi ar putea fi anchetata penal sau chiar arestata cu acest tip de imunitate in cazul in care va ajunge procuror-șef european, Norica Nicolai a declarat ca fosta șefa a DNA ar avea doar niște beneficii, iar in cazul in care nu și-ar indeplini corespunzator activitatea,…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii urmeaza sa dea miercuri, 23 ianuarie 2019, verdictul in cazul a doua rapoarte intocmite de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea unor abateri disciplinare de catre fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi.…