Stiri pe aceeasi tema

- Update: Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie Laura Codruta Kovesi a ajuns, vineri, la Sectia de investigare a magistratilor din cadrul Parchetului General. Kovesi este audiata intr-un dosar in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. „Sunt foarte racita,…

