- Jurnalistul Victor Ciutacu s-a dezlanțuit la adresa fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi, care ieri a aflat ca a fost citata la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție in dosarul deschis in urma unei plangeri depuse de omul de afaceri Sebastian Ghița, care susține ca fosta șefa…

- Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a spune ca citarea Codruței Kovesi in dosarul deschis in urma plangerii lui Sebastian Ghita nu va impiedica numirea ei in funcția de procuror-șef european, dar fosta șefa a DNA ar putea primi o interdicție de a parasi țara, sau chiar mandat…

- Joi au aparut și primele reacții de la Bruxelles, din partea susținatorilor fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi, ca urmare a citarii acesteia la Secția pentru anchetarea Infracțiunilor din Justiție in urma unei plangeri facute de Sebastian Ghița privind repartrierea fostului șef FNI, Nicolae Popa.…

- Procurorul Adina Florea a explicat ca dosarul Laurei Codruța Kovesi a fost deschis in 2018 dupa o sesizare facuta de afaceristul Sebastian Ghița. In privința anchetei, magistratul a precizat ca stadiul cercetarilor nu are legatura cu activitatea personala a fostei șefe a Direcției Naționale Anticorupție.…

- Laura Codruța Kovesi, suspecta intr-un dosar de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi a anunțat, miercuri seara, ca a fost citata la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie. Ea sustine ca are calitatea de…

- Fosta sefa DNA, Laura Codruta Kovesi a anuntat miercuri seara ca a fost citata vineri la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie. Procurorul sustine ca are calitatea de suspect intr-un dosar in care acuzatiile sunt de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa „S-a prezentat…

- Sebastian Ghita a declarat joi, din Serbia, ca va fi audiat in dosarul de la Sectia de anchetare a magistratilor care o vizeaza pe fosta sefa DNA si, daca procurorii ii vor cere, le va furniza fotografia cu Laura Codruta Kovesi acasa la el.

- O noua audiere importanta a avut loc vineri la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie. Procurorul care a insotit-o pe Laura Codruta Kovesi in delegatia din Jakarta, cand s-a batut in cuie repatrierea lui Nicolae Popa, a fost audiat la Parchetul General, in dosarul deschis ca urmare de…