Fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi a declarat miercuri ca beneficiaza in continuare de protectia SPP, in urma unei decizii a CSAT, deoarece a primit numeroase amenintari si exista riscuri cu privire la siguranta sa fizica.



"Am protectie in acest moment. Protectie fata de faptul ca am primit numeroase amenintari. Atunci cand am incheiat mandatul am trimis copie dupa toate amenintarile pe care le-am primit si cu toate riscurile care exista la siguranta mea fizica si CSAT a decis ca trebuie sa beneficiez de protectie in continuare", a spus Kovesi, raspunzand unor intrebari ale jurnalistilor.

