Kovesi: Am interdicţie de a vorbi cu presa; e o măsură de a-mi închide gura Fosta sefa DNA Laura Codruta Kovesi a declarat joi seara, dupa ce a fost audiata la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie, ca procurorii i-au interzis sa mai vorbeasca cu presa, aceasta fiind, in opinia sa, o masura prin care i se "inchide gura". "In acest moment am interdictie de a vorbi cu presa despre dosarul pentru care am fost astazi citata. (...) Nu am voie sa va spun absolut nimic din ceea ce s-a intamplat aici, astazi, si nici cu privire la acest dosar. (...) Cred ca e o masura de a-mi inchide gura, de a nu mai spune ce se intampla, este o masura de a ne hartui in continuare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

