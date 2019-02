Kovesi, alt „Stalin in fusta”

Stiri pe aceeasi tema

- Disperarea cu care Laura Codruta Kovesi este promovata prin toate cotloanele Uniunii Europene nu ma mai deranjeaza. Dimpotriva. Ma ajuta sa inteleg si mai bine mecanismele ei odioase de functionare, lacomia politica si fatarnicia slujbasilor ei vremelnici, dar si pretul tradarilor. In egala masura,…

- Fosta sefa a DNA-ului a stat circa o ora la Parchetul General, unde s-a prezentat vineri, in jurul orei 12.30, dupa ce a fost citata la Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie. La iesirea de la PG, Laura Codruta Kovesi a facut – dupa cum a promis la sosire- mai multe declaratii in fata…

- In fata valului de reactii iscat in spatiul public – in mare parte din partea unor politicieni, inclusiv a presedintelui- dupa ce s-a aflat ca fosta sefa a DNA-ului, Laura Codruta Kovesi, a fost citata pentru a se prezenta in fata Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie, reprezentantii…

- Despre fostul procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie s-a aflat ca a fost citat la Parchetul General, la nou infiintata Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie, Sectia pentru investigarea magistratilor, cum mai este ea cunoscuta in spatiul public. Concret, Laura Codruta Kovesi este…

- Ana Pauker ar fi fost o adevarata sperietoare pentru romani, Petru Groza l-a uimit pe Stalin aruncandu-i-se la picioare, iar Emil Bobu a fost sluga perfecta a lui Ceausescu. Sunt cateva dintre anecdotele intrate in istorie despre fostii demnitari ai regimului comunist din Romania.

- Claudiu Manda, seful Comisiei parlamentare de ancheta a SRI, a facut declaratii incendiare despre traseul dosarelor care proveneau de la DNA si ajungeau ulterior in ”campul tactic”. Acesta a povestit cu lux de amanunte legaturile periculoase dintre procurori, judecatori si cum se stabileau tintele.…

- Mihaela Iorga Moraru, procuroarea de care se teme cel mai mult Laura Codruta Kovesi, a cerut transferul la Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie. Si, uite cum Kovesi e posibil sa ajunga pe mana procuroarei Iorga, cea care a avut de tras din cauza fostei sefe a DNA. Moraru a fost data afara…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a revenit in atentia opiniei publice, facand unele acuzatii carora Laura Codruta Kovesi a ales sa nu le dea o replica. De la Belgrad, Ghita a anuntat, duminica seara, la o televiziune de stiri, ca a formulat un denunt pe care l-a trimis zilele trecute la nou infiintata…