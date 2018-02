Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, ca, dupa condamnarea in prima instanta, membrii familiei Cosma vizati de ancheta au incercat sa obtina un act care sa-i ajute la reducerea pedepsei. Kovesi a precizat ca Vlad Cosma a facut mai multe denunturi.

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, ca nu are in acest moment dovada ca vreunul dintre procurorii de la DNA Ploiesti si-a indeplinit in mod necorespunzator atributiile de serviciu, aratand ca Inspectia Judiciara (IJ) va stabili daca legea a fost incalcata sau nu.…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, a declarat, miercuri seara, ca nu are niciun motiv sa isi dea demisia, pentru ca a respectat legea in tot ceea ce a facut. “Nu am niciun motiv sa imi dau demisia. Am respectat legea in tot ce am facut”, a declarat Laura Codruta Kovesi, intrebata daca va demisiona.…

- NEWS ALERT Laura Codruta Kovesi: Nu am motiv sa-mi dau demisia. Acest atac vizeaza ingenuncherea statului roman La trei zile de la izbucnirea scandalului din jurul DNA, Laura Codruta Kovesi da primele explicatii publice. Procurorul sef al DNA a declarat, miercuri, ca, dupa condamnarea in prima instanta,…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, ca DNA are mecanisme interne de autocuratare si daca un procuror a incalcat legea, nu inseamna ca...

- Procurorul sef la DNA, Laura Codruta Kovesi, susține o conferinta de presa, in contextul acuzațiilor lansate in ultimele zile la adresa DNA. AMOS News rreda principalele declarații ale șefei DNA: Am sa incep prin a face cateva precizari cu privire la modul de instrumentare a unor dosare aflate pe…

- Intrebat, intr-un interviu acordat cotidianului "Adevarul", daca apreciaza ca DNA va putea functiona la aceeasi intensitate, chiar si in conditiile in care procurorul sef, Laura Codruta Kovesi, va fi revocata, Dan Barna s-a declarat convins ca aceasta institutie nu depinde de o singura persoana.…

- Procurorii Parchetului General au deschis un dosar penal și verifica informațiile aparute in spațiul pubic și dezvaluirile facute de fostul deputat Vlad Cosma. Conform comunicatului, magistrații verifica activitatea procurorilor de la DNA Ploiești.

- Inspectia Judiciara, decizie in urma acuzațiilor la adresa procurorilor DNA Conducerea Inspectiei Judiciare s-a sesizat din oficiu, astazi, în legatura cu afirmatiile facute în spatiul public de procurorul Mihaiela Moraru Iorga si de fostul deputat Vlad Cosma, urmând sa stabileasca…

- Tudorel Toader va prezenta in fata Parlamentului raportul privind evaluarea procurorilor-sefi si concluziile sale in legatura cu activitatea celor trei parchete: PICCJ, DNA si DIICOT. ”Ministrul Justiției are obligația de a prezenta in Parlament un raport privind activitatea Ministerului Public, cu…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca in 2017 au fost inchise 275 de dosare, iar 148 de milioane euro, reprezentand prejudiciile stabilite in aceste cazuri, nu mai pot fi recuperati, in urma deciziei CCR privind abuzul in serviciu. "Ca urmare a deciziei Curtii…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, spune ca schimbarile politice determina numarul de sesizari primite de procurorii din subordinea sa, care, in anumite momente, sunt ,,bombardați” cu rapoarte ale corpului de control. „Schimbarile politice determina numarul de sesizari facute la DNA. Cand…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Laura Codruta Kovesi spune ca schimbarile din mediul politic influenteaza numarul de sesizari depuse la DNA. Ea a afirmat miercuri, la o dezbatere pe tema fraudelor in domeniul achizitiilor publice, ca multe sesizari sunt facute chiar si la…

- Procurorul general al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, referindu-se la dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapat de acuzatii pentru ca faptele s-au prescris, ca, dincolo de faptul ca in acest dosar procurorii au facut patru rechizitorii si au trimis in judecata mai multe…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca problema coruptiei in Romania nu va putea fi rezolvata doar arestand inculpati, trimitand functionari in judecata sau obtinand condamnari, adaugand ca efortul investigativ al procurorilor trebuie dublat de masuri de prevenire.

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca problema coruptiei in Romania nu va putea fi rezolvata doar arestand inculpati, trimitand functionari in judecata sau obtinand condamnari, adaugand ca efortul investigativ al procurorilor trebuie dublat de masuri de prevenire. Declaratia…

- Laura Codruța Kovesi, procurorul șef DNA, a oferit explicații in cazul foștilor miniștri care au scapat de acuzații in Dosarul Microsoft, dupa ce faptele s-au prescris. Procurorul sef al DNA a […]

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat vineri ca reprezinta un caz izolat situatia din dosarul Microsoft, in care fata de sase fosti ministri s-a dispus clasarea cauzei deoarece faptele s-...

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, are o prima reacție, dupa ce Dosarul Microsoft a fost clasat, din cauza ca a intervenit prescripția. Kovesi susține ca procurorul de caz, Mihaela Iorga Moraru, a greșit, de fapt, calcularea termenului de prescripție și așa s-a ajuns ca cei 6 miniștri sa scape…

- Decizie incredibila in dosarul Microsoft! Sapte fosti ministri, acuzati de tunul din afacerea Microsoft, nu vor mai raspunde in fata legii. Procurorul care a preluat ancheta, dupa plecarea Mihaelei Moraru Iorga din DNA, a descoperit ca supectii au fost pusi sub acuzare dupa ce infractiunile s-au…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ”intamplator”, anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei, aratand ca, in opinia sa, nu trebuie sa demisioneze. „Lucrez…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat Agerpres, referitor la statul paralel din care ar face parte, ca, daca exista \\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\'interese paralele\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\' sunt ale celor care "praduiesc bugetul de stat", care au fost…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca prin modificarile Legilor Justitiei nu se doreste eficientizarea si reformarea sistemului, ci dependenta procurorilor de ceva, ''de ministrul Justitiei sau de politic''. Ea critica…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ''intamplator'', anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei, aratand ca, in opinia sa, nu trebuie sa demisioneze."Lucrez…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, are un duhovnic cu un trecut incredibil, acesta fiind comandant de tanc. Laura Codruța Kovesi, care de curand a fost prezenta la interviurile live Libertatea , este o persoana credincioasa. Procurorul șef al DNA, care este foarte rezervata atunci cand vine…

- Procurorul DNA Eugen Stoina a fost implicat joi, in jurul orei 15.00, intr-un accident de circulatie fara victime, pe care l-a cauzat. Stoina se afla sub influenta bauturilor alcoolice in momentul producerii incidentului. Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a cerut CSM revocarea din functie a lui Eugen…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, sustine ca propunerile de modificare a codurilor penale nu vor fi adoptate, deoarece ar putea bloca anchetele penale, subliniind ca "timorarea" procurorilor sau judecatorilor prin astfel de masuri nu aduce nimic bun.

- Daca modificarile la Codurile Penale vor fi adoptate asa cum au fost propuse, mare parte dintre dosarele aflate astazi in cercetare sau pe rolul instantelor trebuie inchise. In plus, eliminarea unor mijloace de proba ar genera probleme in cooperarea cu autoritatile din alte state, inclusiv de incredere,…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader califica drept "emotionala" hotararea CSM potrivit careia, conform unor surse din Consiliu, declaratiile sale privind dosarul Belina au afectat independenta Justitiei, decizia venind in urma unei sesizari a sefei DNA Laura Codruta Kovesi.

- Deputatul Catalin Radulescu a spus, intr-un interviu pentru Libertatea.ro, ca propunerile pentru modificarea legilor justiției „trebuie sa opreasca abuzurile din justiție”. „Trebuie separate apele, adica judecatorii de procurori. In alte țari, procurorii sunt doar inalt funcționari publici, numai judecatorii…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi a declarat, vineri, intr-un interviu pentru Libertatea ca in 2017 au fost achitate 39 de persoane ca urmare a deciziei CCR privind abuzul in serviciu. Kovesi a fost intrebata de numarul de achitari, acesta fiind des utilizat de propaganda PSD si ALDE pentru…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a avertizat ca modificarile pe care majoritatea PSD-ALDE vrea sa le aduca legilor justiției vor devasta lupta anticorupție. Intr-un interviu acordat ziarului Libertatea, Kovesi a afirmat ca propunerile depuse in Parlament vizeaza dosare in curs și sunt menite…

- Președintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Girbovan, susține ca Secția speciala pentru investigarea infracțiunilor comise de judecatori și procurori, care urmeaza sa fie inființata in cadrul Parchetului General, este "total protejata de orice decizie a vreunui om politic".…

- Comisia speciala pentru legile justitiei, condusa de fostul ministru Florin Iordache, a adoptat marti, 5 decembrie, un amendament prin care se modifica articolul 64, alineatul (3) din Legea 304/2004 privind organizarea judiciara.Potrivit noii forme a alineatului, procurorul ierarhic superior…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns, marti, la sediul Ministerului Justitiei, unde, cel mai probabil, va avea o discutie cu ministrul Tudorel Toader. Subiectul: raportul MCV. Potrivit unor surse judiciare, Kovesi a fost invitata la sediul ministerului pentru a purta discutii referitoare…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a acordat un interviu pentru Euronews, in care vorbește despre legile justiției. Ea susține ca adoptarea acestor legi va impune controlul politic asupra procurorilor și, totodata, precizeaza ca in Romania s-a format o masa de politicieni și oameni de afaceri…

- Parlamentarii din Comisia speciala privind justitia au modificat, miercuri, Statutul procurorilor si judecatorilor, astfel Presedintele Romaniei nu va mai putea refuza motivat o singura data numirea judecatorilor si procurorilor, amendamentul fiind propus de UNJR si sustinut de PSD-ALDE si UDMR.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca recentele afirmatii ale presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, despre DNA reprezinta 'o libertate de exprimare'. Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a sesizat, miercuri, CSM, dupa ce Calin Popescu Tariceanu afirmase, in aceeasi…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, cere CSM sa faca verificari cu privire la atacurile constanete la adresa institutiei lansate de catre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. DNA spune ca gravitatea atacurilor lui Tariceanu sporeste zi de zi si, in pofida faptului ca, prin hotarari…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a spus, marti seara, la o dezbatere organizata de Grupul pentru Dialog Social pe tema legilor justitiei, ca nu are emotii privind o posibila revocare a sa din functie. Kovesi a participat, marti seara, la dezbaterea "Legile justitiei.…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a spus, marti seara, la o dezbatere organizata de Grupul pentru Dialog Social, ca in aces an, din cauza deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) de redefinire a abuzului in serviciu, 245 de dosare au fost clasate, iar prejudicii de 188 de milioane…

- Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, a declarat marți ca exista o încercare de a crește autoritatea ministrului Justiției asupra activitații procurorilor, ceea ce ar afecta grav independența acestora, informeaza Agerpres. "În ceea…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a spus, marti seara, la o dezbatere organizata de Grupul pentru Dialog Social pe tema legilor justitiei, ca nu are emotii privind o posibila revocare a sa din functie si ca isi va face treaba pana in ultima zi de mandat sau „pana in ziua in care se cere revocarea…