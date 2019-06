Kovesi a înființat la DNA o secție ascunsă. Care era scopul ei Judecatoarea Adina Daria Lupea, de la Curtea de Apel Cluj, face dezvaluiri uluitoare: de ani buni, in DNA funcționa o secție speciala de anchetat magistrați, inființata de Laura Codruța Kovesi. „Ca tot se vorbește despre monstruoasa secție de anchetat magistrați, bau -baul democrației moderne, am și eu ceva de spus. Cați dintre dvs. știți ca, fara știrea nimanui, pe cai ascunse, in DNA se inființase o secție speciala de anchetat magistrați? Prin ordin al Codrutei. Secția asta oculta a instrumentat dosare cu noi cațiva ani buni. Acum, daca exista o SIIJ (Secția pentru Investigarea Infracțiunilor… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

