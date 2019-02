Kovesi a fost chemata iar de Adina Florea la sectia speciala pe 7 martie. Fix cand la Bruxelles se decide calea de urmat pentru Parchetul European

Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruta Kovesi, foarte onorata pentru acest vot Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kövesi a declarat ca votul primit în Comisia LIBE a Parlamentului European este pentru tot sistemul judiciar din România si pentru toti cetatenii tarii. Pe…

- ”Acest vot este pentru toți cetațenii romani care au susținut lupta anticorupție și statul de drept, pentru toți procurorii din Romania și din Europa care lucreaza sub presiune. Aștept decizia decidenților europeni. M-am inscris singura in aceasta procedura. Nu am avut, nu am cerut, nu cer și nu aștept…

- "Inteleg ca la nivel european se poate prin votul politic, in Romania inteleg ca nu se poate. Nu am spus ca ma nemultumeste (rezultatul votului din comisia LIBE din Parlamentul European - n.r.). Sa-i ancheteze pe toti de acolo cum i-a anchetat in Romania", a afirmat Claudia Manda, despre votul din…

- Victorie importanta pentru fostul procuror-sef al DNA. Laura Codruta Kovesi a obtinut miercuri cele mai multe voturi in comisia pentru libertati civile si justitie (LIBE) a Parlamentului European, dupa audierile de marti seara. Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie a primit 26 de voturi, fiind…

- Mircea Badea a avut o prima reacție dupa ce Laura Codruța Kovesi a fost audiata in Comisia LIBE pentru postul de șef al Parchetului European.”Sunt foarte incantat de cum au decurs lucrurile la audieri. N-am auzit intrebari mai tampe de multa vreme, decat acelea de astazi. Bine ca s-au lamurit…

- Frans Timmermans i-a trimis o scrisoare Vioricai Dancila, in care o atentioneaza ca noile ordonante pe Justitie ridica serioase ingrijorari, mai ales ca oficialii europeni nu au fost consultati: E urgent sa reveniti la procesul de reforme in Justitie! "Va scriu pentru a va cere clarificari…

- Laura Codruta Kovesi este așteptata azi, la ora 13.00, in fața procurorilor de la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie. Aceasta are calitatea de suspect intr-un dosar in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. Audierea fostei șefe a DNA are loc chiar…

- Surse judiciare au confirmat pentru Libertatea faptul ca fostul premier Victor Ponta a fost citat la Parchetul General, pentru a fi audiat ca martor in dosarul in care a fost chemata la audieri și fosta șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta este așteptat vineri dimineața la Parchetul General,…