- La ora transmiterii acestei știri, Laura Codruța Kovesi este audiata la Secția pentru anchetarea magistraților in dosarul in care are calitatea de suspect, acuzațiile fiind de luare de mita, abuz in serviciu și marturie mincinoasa. Membrii Rezist au lasat pe scarile Parchetului General mai multe…

- Laura Codruta Kovesi a fost intampinata, vineri, inainte de audierea de la Sectia pentru anchetarea magistratilor, cu flori si incurajari de membrii Rezist. Acestia au strigat cu putere: „Codruta, te iubim!” si „Codruta, nu uita, noi suntem de partea ta!”.

- Fosta șefa DNA Laura Codruța Kovesi a ajuns vineri, la ora 12.25, la la Secția pentru anchetarea magistraților pentru a fi audiata in dosarul deschis in urma sesizarii lui Sebastian Ghița. Kovesi a precizat ca e suspect, iar acuzatiile din dosar sunt abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa.Ea…

