Kourney Kardashian si-a serbat ziua de nastere intr-o rochie transparenta. Iata cum a aratat tortul!

- Actorul Paul Ipate iși aniverseaza ziua de naștere duminica, 17 martie 2019. Acesta implinește 34 de ani. Cu ocazia zile de naștere a lui Paul Ipate, partenera lui de viața, actrița Jojo, i-a facut o superba declarație de dragoste publica. "La mulți ani, templul meu plin de iubire, veselie și bunatate!…

- Andreea Balan a suferit o embolie amiotica, imediat dupa ce i-a dat viata fiicei ei. Mai exact, lichidul amiotic din uter a ajuns in sange si astfel solista a facut stop cardio-respirator. Acesta problema medicala apare de regula la nasteri naturale, si foarte putin la cezariana. Andreea Balan,…

- Moderatoarea emisiunii "Te iubesc de nu te vezi", de la Antena Stars, a afirmat ca nu și-ar dori sa nasca in acest weekend. "Eu ma grabesc un pic ca in noaptea asta nu se știe. Am vorbit cu doctorița mea și mi-a zis ca sambata și duminica se declanșeaza așa nașterile, in toi... Sper sa nu fie cazul…

- Roxana Ciuhulescu a devenit, de curand, mamica pentru a doua oara și este extrem de fericita. Cum nicio graviduța nu este ocolita de problema kilogramelor in plus, și Roxana Ciuhulescu s-a confruntat cu aceasta situație.

- Cantareața Elena Ionescu a dezvaluit cate kilograme a dat jos dupa ce a devenit mamica. Elena Ionescu arata foarte bine. Artista a explicat cum a reușit sa scape de kilogramele acumulate in timpul sarcinii. Vedeta a dat jos 10 kilograme. "Nu tin dieta. Secretul este sa mancam sanatos, sa ne hidratam…