Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul grec de Externe, Nikos Kotzias, a laudat joi acordul intre Grecia și Macedonia, privind schimbarea numelui fostei republici iugoslave, care ii va permite celei din urma sa adere la Uniunea Europeana și NATO, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax."Istoria ar trebui sa…

- Berlin a ajuns la un acord cu Atena pentru a expulza imigrantii extracomunitari inapoi in Grecia daca acestia au primit deja dreptul la azil acolo, a anuntat vineri Ministerul german de Externe, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Grecia va primi inapoi pe teritoriul sau 1500 de solicitanti de azil aflati in prezent in Germania, in cadrul acordului convenit intre cele doua tari in urma summitului european de la sfarsitul lui iunie cu privire la gestiunea migratiei, a indicat miercuri ministrul grec pentru politica migratorie,…

- Rusia a anuntat miercuri ca va expulza doi diplomati greci ca raspuns la expulzarea de diplomati rusi la post la Atena, eveniment care contrasteaza cu traditionalele relatii excelente pe care le au cele doua tari, scrie Le Monde, citat de Rador.

- Ministrii de externe din Iran si cinci mari puteri (Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania) s-au reunit vineri, la Viena, in tentativa de a salva acordul nuclear semnat in 2015, dupa retragerea Statelor Unite, intalnire ce are loc pe fondul avertismentului Teheranului ca propunerile de compensatii…

- Soarta Uniunii Europene este in joc in timpul summitului pe tema migrației care se desfașoara in aceste zile la Bruxelles. Oricat de dramatica ar suna aceasta afirmație, ea nu a fost facuta doar de eurosceptici ci și de personalitați importante la nivelul UE, precum Angela Merkel și Jean Claude Junker,…

- Germania a facut apel marti la Franta si Olanda sa permita negocieri de aderare la Uniunea Europeana cu Albania si Macedonia, pentru a ajuta la stabilizarea Balcanilor de Vest, dupa ce diplomati din cadrul UE nu au reusit sa cada de acord asupra termenilor discutiilor, relateaza agentia Reuters,…

