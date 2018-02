Stiri pe aceeasi tema

- Hashim Thaci, presedintele Kosovo, spera la un ”acord istoric” cu Serbia in 2018, an care marcheaza un deceniu de la proclamarea independentei in continuare nerecunoscute de Belgrad, relateaza AFP, citat de News.ro . ”Eu cred cu adevarat ca dialogul este singura cale posibila, astfel incat Kosovo si…

- Presedintele kosovar Hashim Thaci s-a declarat pregatit sa raspunda ''in orice moment'' in fata tribunalului international insarcinat cu anchetarea acuzatiilor privind crime comise de fosta rebeliune kosovara UCK, chiar daca el considera 'injusta' instanta creata la Haga,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a estimat marti, in mod ironic, ca este 'ofensator' faptul ca nu se afla pe lista personalitatilor ruse susceptibile a fi sanctionate publicata de Statele Unite si pe care a calificat-o drept un 'gest neamical', dar a exclus eventuale masuri de retorsiune din partea…

- Uniunea Europeana va reactiona rapid daca Statele Unite restrictioneaza exporturile europene, avertizeaza Comisia Europeana, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a promis masuri pentru contracararea politicilor comerciale "foarte incorecte" ale Bruxellesului. Presedintele SUA,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, vineri, ca va prezenta în urmatoarele zile "o minciuna" transmisa oficial Comisiei Europene. Întrebat înainte de sedinta Comitetului Executiv National al PSD cum vede avertismentele din ultima perioada ale Comisiei…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie."Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat marti ca asasinarea lui Oliver Ivanovic, unul dintre principalii lideri politici ai sarbilor din Kosovo, este un 'act terorist' indreptat impotriva tuturor sarbilor si care nu va ramane nepedepsit, informeaza agentia EFE. De asemenea,…

- Concursul internațional de ultra-alergare S24H va avea loc in perioada 20-23 septembrie 2018, la Timișoara. Cei mai rezistenți atleți din Romania și din strainatate pot sa-și depașeasca limitele in șase probe de alergare, cu durata cuprinsa intre 6 și 72 de ore. Aflat deja la a treia ediție,…

- Trump spune ca SUA s-ar putea razgandi privind Trataul pentru Clima de la Paris și sa revina asupra deciziei de a se retrage daca acordul al trata Statele Unite mai corect, scrie BBC News. El a spus ca „a fost o afacere proasta pentru SUA”, repetand comentariile facute atunci cand a anunțat retragerea…

- Mesajul UE, care face ecoul altuia al Statelor Unite luna trecuta, intervine pe fondul incertitudinii in legatura cu reincluderea unui vot asupra tribunalului pe ordinea de zi in parlamentul Kosovo saptamana viitoare, dupa ce a fost suspendat pe 22 decembrie sub presiunea SUA si UE. "Aceasta…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca "in teorie" SUA ar putea reveni in Acordul de la Paris, apreciind ca acesta a fost nedrept pentru tara sa, informeaza AFP."Acordul de la Paris pe care l-am semnat a fost foarte nedrept pentru SUA. In teorie am putea reveni asupra…

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- "Nu a fost un an usor in Balcani. Am vizitat cele sase capitale ale regiunii in unele dintre cele mai dificile momente - in unele cazuri, un moment de criza politica profunda. Astazi, datorita deciziilor indraznete si a unei colaborari excelente, aceste crize au fost abordate si rezolvate in cea mai…

- Presedintele SUA Donald Trump avertizeaza intr-o postare pe Twitter ca Statele Unite vor intrerupe plata ajutoarelor catre palestinieni, “care nu mai doresc sa discute despre pace”. De asemenea, el afirma ca SUA nu au primit “nici apreciere, nici respect”, in schimbul acestui ajutor, titreaza News.ro.…

- Occidentalii si-au exprimat vineri ingrijorarea in legatura cu aparenta dorinta a autoritatilor kosovare de a pune sub semnul intrebarii infiintarea unui tribunal special privind presupusele crime ale liderilor rebeliunii separatiste din anii 1998-1999, transmite AFP preluat de agerpres. O asemenea…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a promulgat vineri Legea de reformare a sistemului fiscal, afirmand ca noile masuri vor stimula cresterea economica si crearea de locuri de munca. Congresul SUA a aprobat cel mai amplu plan de reforma fiscala din ultimele trei decenii, ceea ce…

- Intr-un interviu televizat, Duda a declarat ca este multa "ipocrizie" in decizia UE, insistand ca schimbarile privind sistemul justitiei sunt constitutionale si consolideaza democratia din Polonia, potrivit site-ului cotidianului The Washington Post. "Multi reprezentanti ai institutiilor europene…

- România, Ungaria, Polonia, Bulgaria sunt câteva dintre țarile estice, enumerate într-un editorial al Financial Times, în care independența justiției este pusa în pericol. "Daca acest conflict nu va fi rezolvat cât mai curând, s-ar putea ca cea…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a acuzat liderii UE ca "mint" cand afirma ca reforma justitiei din Polonia ameninta statul de drept si standardele democratice, la cateva ore dupa declansarea de catre Bruxelles a unei proceduri ce ar putea duce la suspendarea drepturilor de vot ale Varsoviei in UE.

- Kovoso, a carui independenta nu este recunoscuta de catre Belgrad, este 'Ierusalimul' sarbilor, a afirmat joi ministrul sarb de externe Ivica Dacic, potrivit AFP. "Kosovo este Ierusalimul nostru", a spus Ivica Dacic intr-o conferinta pentru marcarea a 25 de ani de la restabilirea relatiilor diplomatice…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și omologul sau francez Emmanuel Macron vor depune eforturi comune pentru a incerca sa convinga Statele Unite sa-și reconsidere decizia de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat sambata o sursa prezidențiala turca, relateaza Reuters.…

- "UDMR nu are nicio intenție sa creeze o dependența politica sau sa impiedice lupta impotriva corupției. Noi dorim un singur lucru: atunci cand vorbim despre stat de drept sa ințelegem același lucru. Sa ințelegem ca legea este mai presus toți și toate, ca lege trebuie sa insemne același lucru pentru…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat miercuri ca Statele Unite nu mai pot sa-si joace rolul istoric de mediator al pacii cu israelienii, dupa anuntul presedintelui Donald Trump a recunoasterii Ierusalimului drept capitala Israelului, relateaza AFP.

- Donald Trump a distribuit clipuri anti-musulmane pe Twitter, iar purtatorul de cuvant al Casei Albe susține ca scenele surprinse in postari reprezinta amenințari reale , scrie BBC News. Cele trei tweeturi sunt redistribuiri de pe contul lui Jayda Fransen, unul dintre liderii grupului de extrema-dreapta…

- ”Orice tara decide in ceea ce priveste legislatia care este potrivita conform Constitutiei si procedurilor parlamentare. Dupa parerea mea Romania a facut un progres enorm dupa aderarea la Uniunea Europeana in ceea ce priveste stabilirea statului de drept si in lupta impotriva coruptiei. Si este…

- Majoritatea cetațenilor central și est-europeni se opun politicii Uniunii Europene in domeniul migrației și tot mai multe persoane din regiune sprijina poziția Ungariei care este impotriva acestei politici, releva un sondaj de opinie realizat recent de institutul Nezopont, citat miercuri de MTI.…

- Uniunea Europeana este tot mai dispusa sa ia in considerare aderarea statelor din Balcanii Occidentali, a apreciat marți comisarul european pentru politica de vecinatate și negocieri in vederea extinderii Johannes Hahn, citat de Reuters. ''Există mai multă disponibilitate (decât în…

- Statele Unite ale Americii trebuie sa aiba incredere in Parlamentul Romaniei care urmarește "sa consolideze independența sistemului judiciar" și "eliminarea influențelor politice in funcționarea Justiției", se arata intr-un comunicat de presa transmis marți de președintele Senatului,…

- Facebook Inc va extinde si in alte tari folosirea software-ului sau de recunoastere a tiparelor comportamentale dupa succesul inregistrat de testele desfasurate in Statele Unite ce au vizat detectarea utilizatorilor cu intentii suicidare. Facebook a inceput testarea acestui software in Statele…

- Lista tarilor despre care Pristina sustine ca au recunoscut declaratia unilaterala de independenta a Kosovo contine cel putin sapte sau opt state care nu au recunoscut-o de fapt, a declarat prim-vicepremierul si ministrul de externe sarb Ivica Dacic, transmite luni Tanjug. "Pristina are o lista cu…

- Legea rusa asupra mass-media ca „agenți ai strainatații” este o „amenințare pentru media libere și independente”, au aratat serviciile externe ale Uniunii Europene, informeaza AFP. „Legislația privind agenții strainatații contravine obligațiilor și angajamentelor…

- Serbia nu va recunoaște Kosovo de dragul aderarii la Uniunea Europeana, a declarat, miercuri, la Buenos Aires, ministrul sarb de Externe, Ivica Dacic, informeaza agenția de presa MIA. Aflat in capitala...

- Președintele statului Belarus, Aleksandr Lukașenko, a refuzat invitația Uniunii Europene de a participa la un summit în cadrul programului Parteneriatul Estic al UE, la care a fost invitat pentru prima data dupa ridicarea sancțiunilor împotriva țarii sale, a anunțat regimul de la Minsk,…

- In paralel, o sursa europeana de la Pristina intervievata de AFP in legatura cu acuzațiile britanicului a explicat, fara multe detalii, ca exista "cinci anchete impotriva sa la Bruxelles, independent de EULEX". Doua sunt in faza finala, a adaugat aceasta sursa. "EULEX nu este o misiune care…

- Președintele judecatorilor EULEX, organismul european insarcinat cu anchetarea și judecarea dosarelor sensibile din Kosovo, și-a anunțat demisia, denunțand 'corupția' din cadrul misiunii, intr-un interviu aparut joi in cotidianul francez Le Monde, citat de AFP. Sursa foto: EULEX Kosovo /…

- Presedintele american Donald Trump a facut 1.628 de declaratii false sau mincinoase in cursul celor 298 de zile de la investirea sa in functie, ceea ce reprezinta in medie 5,5 minciuni pe zi, a calculat intr-un material publicat marti ziarul Washington Post, citat de publicatia belgiana Le Soir,…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ca majoritatea constatarilor din raportul MCV sunt corecte și la obiect și trebuie luate ca atare, iar avertismentele privind independența Justiției trebuie tratate in mod serios, punctand faptul ca MCV-ul ar trebui ridicat cel…

- Dosarul Dragnea: Sunt dovezi care sugereaza colaborari secrete intre beneficiari OLAF a depistat, in dosarul deschis pe numele lui Liviu Dragnea, dovezi care sugereaza colaborari secrete intre beneficiarii fondurilor, functionari publici si firmele contractate, inclusiv falsificare de documente in timpul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat sambata drept 'atac la adresa libertatii de exprimare' obligarea canalului de televiziune rus RT (Russia Today) sa se inregistreze ca 'agent strain' in Statele Unite ale Americii, liderul de la Kremlin promitand o 'riposta', transmite AFP.'Atacul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron spune ca l-a atentionat pe omologul sau american Donald Trump asupra pericolelor denuntarii acordului nuclear cu Iranul, apreciind ca aceasta tara ar putea deveni „o noua Coree de Nord“ si ar fi „o nebunie“ un eventual razboi cu iranienii. Aflat in vizita in Statele…

- Președintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Statele Unite ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidențiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul prezidențial american din 2016, transmite Reuters, citand agenția de presa RIA Novosti, scrie Agerpres.

- Presedintele columbian, Juan Manuel Santos, a anuntat miercuri capturarea a 12 tone de cocaina, un record istoric pentru aceasta tara, primul producator mondial al respectivului drog, conform ONU. "Niciodata pana acum, de cand am inceput in urma cu 40 de ani lupta contra narcotraficului, nu am efectuat…

- Cu cateva ore inaintea unei intalniri cu șeful Statului Major al Apararii din Romania, generalul Nicolae Ciuca, Dikovic a spus ca pentru Ministerul Apararii sarb și armata sarba cooperarea regionala este o prioritate, iar bunele relații cu Romania pot contribui la apararea pacii in regiune.Potrivit…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a estimat marti ca legea fundamentala din tara sa contine 'multe imperfectiuni' si nu este adaptata schimbarilor politice implicate inclusiv de aderarea Poloniei la Uniunea Europeana si la NATO, informeaza agentia de presa PAP. ''Constitutia are acum 20 de ani si…