Kosovo-Serbia. Vucic: Obstacol în calea integrării Potrivit lui Vucic, mentinerea pacii si a stabilitatii si apararea securitatii cetatenilor sarbi din Kosovo-Metohija vor deveni din ce in ce mai dificile, intrucat este tot mai evident ca nu va exista o solutie de compromis.



Acest lucru este cauzat de atmosfera din Serbia centrala si din Kosovo-Metohija, ca si de factori externi care nu doresc un acord, a declarat Vucic pentru postul de televiziune Pink.



''Cetatenii trebuie sa inteleaga ca economia poate inregistra progrese numai daca avem pace si stabilitate si daca nu exista niciun incident serios in Kosovo'', a reiterat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla pe locul doi in Uniunea Europeana, la tara cu cel mai mare grad al riscului de saracie si excluziune sociala in 2017, peste o treime din populatia tarii, arata datele publicate marti de Eurostat, oficiul de statistica al Uniunii Europene, potrivit Mediafax. Datele Eurostat arata ca in…

- Comportamentul de plata al romanilor in privinta platii facturilor a ramas neschimbat in 2018 fata de anul trecut, 74% dintre acestea fiind achitate la timp, potrivit studiului EOS „Comportamente de plata europene”, care arata in acelasi timp ca Romania este una dintre tarile est-europene cu numarul…

- Propunerea trebuie mai intai sa fie adoptata de Parlamentul European si Consiliul UE pentru a deveni efectiva. Apoi, „statele membre sunt cele care trebuie sa decida ce ora vor sa pastreze: ora de vara sau ora de iarna”, a precizat vineri comisarul european pentru Transporturi, Violeta Bulc, in timpul…

- Parlamentul European s-a declarat joi favorabil ridicarii vizelor pentru locuitorii din Kosovo, a carui independenta nu este recunoscuta de cinci state membre ale Uniunii Europene (Spania, Romania, Grecia, Cipru si Slovacia).

- Parlamentul European s-a declarat joi favorabil ridicarii vizelor pentru locuitorii din Kosovo, a carui independenta nu este recunoscuta de cinci state membre ale Uniunii Europene (Spania, Romania, Grecia, Cipru si Slovacia), informeaza agentia de presa AFP preluata de Agerpres. Decizia, care…

- Parlamentul European s-a declarat joi favorabil ridicarii vizelor pentru locuitorii din Kosovo, a carui independenta nu este recunoscuta de cinci state membre ale Uniunii Europene (Spania, Romania, Grecia, Cipru si Slovacia), informeaza agentia de presa AFP. Decizia, care deschide calea negocierilor…

- Aleksandar Vucic si Hashim Thaci, presedintii sarb si kosovar, reiau vineri, la Bruxelles, convorbirile care vizeaza normalizarea relatiilor dintre Belgrad si Pristina, in vederea ajungerii la un acord in cursul anului viitor, transmite dpa. Uniunea Europeana mediaza negocierile dintre Serbia…

- Spania, care a intrecut Italia, fiind destinatia cea mai cautata, a inregistrat aproximativ 21.000 de migranti in 2018, aproape mai multi decat in tot anul 2017, conform Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM). In total, 55.000 de migranti au ajuns anul acesta pe tarmurile europene,…