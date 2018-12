Stiri pe aceeasi tema

- Kosovo se doteaza vineri cu o armata, pentru a-si afirma suveranitatea, cu sustinerea americanilor, dar cu riscul de a-si inrautati relatiile cu Serbia, care nu recunoaste independenta fostei sale provincii, și de a tensiona din nou situația din Balcani. Preşedintele Hashim Thaçi şi-a…

- Dupa ani de stagnare in problema "conflictului inghețat“ din Kosovo, in acest an comunitatea internaționala a abordat in mod deschis problema și a negociat un schimb de teritorii și o schimbare a frontierelor dintre Serbia și Kosovo. Aceste evenimente au marcat depașirea unui tabu absolut in sistemul…

- SUA sprijina planul Kosovo de a-si crea propria armata, a declarat joi ambasadorul american la Pristina, Philip Kosnett, o pozitie ce nu este impartasita de alte tari membre NATO, potrivit France Presse. Parlamentul kosovar urmeaza sa se pronunte vinerea viitoare, intr-o a doua lectura,…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucici, a declarat ca de la Pristina vin vesti proaste: ca se vor mentine taxele pana cand Serbia recunoaste independenta Kosovo si ca fosta provincie sarba isi va face armata proprie. „Aceste vesti reprezinta un semnal ca urmeaza o catastrofa daca cineva nu reusteste…

- Sefa executivului de la Belgrad si-a exprimat, miercuri, speranta ca tara sa 'nu va fi nevoita niciodata sa recurga la armata', desi exista, in opinia sa, o posibilitate in acest sens avand in vedere vointa Kosovo de a se dota cu propria forta militara, relateaza AFP. 'Sper ca nu va trebui niciodata…

- Ministerul rus de Externe a avertizat Kosovo sa nu creeze propria armata, susținand ca inițiativa va submina stabilitatea in Balcani, se arata intr-un comentariu al MAE rus, publicat vineri pe site-ul ministerului. „La 18 octombrie 2018, Adunarea din Kosovo, ocolind procedura constituționala și in absența…

- Ministerul rus de Externe a avertizat Kosovo sa nu creeze propria armata, susținand ca inițiativa va submina stabilitatea in Balcani, se arata intr-un comentariu al MAE rus, publicat vineri pe site-ul ministerului. „La 18 octombrie 2018, Adunarea din Kosovo, ocolind procedura constituționala și in absența…

- Serbia va achizitiona din China drone militare de atac si tehnologia aferenta, astfel ca armata sarba va deveni una dintre cele mai dotate din regiune, afirma Nenad Miloradovici, adjunctul ministrului sarb al Apararii, scrie Mediafax.Nenad Miloradovici face parte din delegatia condusa de presedintele…