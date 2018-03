Stiri pe aceeasi tema

- Membrii opozitiei au folosit gaze lacrimogene in cadrul Adunarii din Kosovo, care are loc astazi, pentru a impiedica deputatii sa ratifice un acord de demarcare a granitei din 2015 cu Muntenegru, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Membrii opozitiei au folosit gaze lacrimogene in cadrul Adunarii din Kosovo, miercuri, pentru a impiedica deputatii sa ratifice un acord de demarcare a granitei din 2015 cu Muntenegru, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Polonia va examina in acest an modalitatile de a obtine despagubiri pentru distrugerile suferite in timpul celui de-al doilea razboi mondial, a declarat miercuri ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz, transmite Reuters. "Discuta despre necesitatea de a-i compensa pe polonezi pentru…

- O femeie a murit in urma ranilor suferite dupa ce a fost lovita de un vehicul al Uber care se conducea singur, in Arizona, a anuntat luni politia, citata de Reuters si Agerpres.ro. Compania a anuntat ca a suspendat programul sau pentru vehicule autonome in SUA si Canada. Accidentul din Tempe, Arizona,…

- Facebook a anuntat ca a suspendat firma specializata in analiza datelor Cambridge Analytica, care a lucrat pentru campania pro-Brexit si campania prezidentiala a lui Donald Trump. Masura a fost luata dupa ce s-a constatat incalcarea politicilor referitoare la protectia datelor, transmite Reuters.

- Compania aeriana irlandeza Ryanair, cel mai mare operator aerian low-cost din Europa , scoate și Craiova din programul de iarna, dupa ce a luat aceeași decizie și in legatura cu Oradea și a inchis baza de la Timișoara, scrie Profit.ro. Decizia de a nu mai opera pe aeroportul din Oradea a fost luată…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem, numarul 6 mondial, a declarat forfait pentru turneul Masters 1.000 ATP de la Miami (Florida), din cauza unei accidentari la glezna, sperand sa se refaca la timp pentru a putea participa la sezonul pe zgura din Europa, luna viitoare, informeaza Reuters. Thiem, in varsta…

- Compania energetica de stat Naftogaz din Ucraina a anuntat miercuri ca va comunica Gazprom ca se asteapta ca firma rusa sa-si indeplineasca obligatiile contractuale privind livrarile de gaze, transmite Reuters.

- Multe dintre ceasurile cuptoarelor cu microunde, frigidere sau radiouri conectate la reteaua electrica europeana au ramas in urma, in ultimele zile, cu pana la 6 minute. De vina ar fi un operator kosovar care s-a alimentat cu prea mult curent din retea si, astfel, i-a perturbat functionarea, in ultimele…

- ”Sunt legaturi foarte importante și pentru relațiile economice, dar și pentru cetațenii care vor sa vada cealalta țara și sa faca afaceri. Am vorbit despre romanii din Serbia, despre sarbii din Romania, vorbesc despre minoritațile noastre, care au rol impotant de a intari puntea dintre țarile noastre”…

- Aleksandar Vucic a fost intampinat de Iohannis pe platoul de ceremonii de la Palatul Cotroceni, unde, dupa prezentarea onorului de catre Garda de Onoare, s-au intonat cele doua imnuri de stat. Cei doi presedinti vor avea convorbiri tete-a-tete si oficiale, iar apoi vor sustine o declaratia…

- Aceasta subalimentare cu o durata neobisnuita genereaza intarzieri ale ceasurilor dispozitivelor casnice bransate la reteaua electrica, precum cuptoarele cu microunde si aparatele radio cu alarma, potrivit constatarilor inregistrate in ultimele zile in mai multe tari europene.Frecventa…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul discutiilor, cei doi sefi de stat vor aborda caile de aprofundare a cooperarii bilaterale, atat la nivel politic, cat si economic si sectorial. De asemenea, vor fi discutate modalitatile de sprijin din partea Romaniei in ceea ce priveste procesul…

- ArcelorMittal nu si-a schimbat planul de a investi un miliard de dolari intr-o noua linie de productie in Mexic, in pofida incertitudinilor privind Acordul de liber-schimb nord-american (NAFTA), a informat un purtator de cuvant al celui mai mare producator de otel din lume, potrivit Reuters.

- Ministerul rus al energiei a anuntat sambata ca livrarile de gaze naturale catre Uniunea Europeana nu sunt periclitate de decizia Gazprom de a renunta la aprovizionarea Ucrainei, informeaza Reuters.

- Compania japoneza de automobile, Honda Motor Co intentioneaza sa isi dubleze cota de piata in India in urmatorii ani, datorita faptului ca a inceput sa iti sporeasca prezenta pe cea de-a cincea cea mai mare piata de automobile din lume, a declarat seful unitatii de vanzari locale pentru Reuters.…

- Conform strategiei pe patru ani ce va fi prezentata in iunie, FCA isi va anunta intentia de a renunta la autoturismele echipate cu motoare diesel la toate brandurile sale, sustine FT, care citeaza surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Si producatorului suedez de automobile Volvo a anuntat…

- Serbia nu va sprijini recunoasterea deplina a independentei Kosovo in schimbul aderarii sale la Uniunea Europeana, astfel incat numai un compromis poate opri transformarea problemei cu privire la statutul Kosovo intr-un „conflict inghetat” vreme de decenii, a declarat presedintele sarb Alekandar Vucic,…

- Ministrul Reunificarii, Cho Myong-gyon, citat de Reuters, a facut un anunt similar in aceesi zi, in Parlamentul de la Seul.Jocurile Olimpice se incheie pe 25 februarie, iar sud-coreenii si americanii au convenit sa amane manevrele pana dupa data respectiva. In schimb, Coreea de Nord a acceptat…

- Ministerul apararii din Coreea de Sud a comunicat marti ca exercitiile militare comune cu Statele Unite vor continua anul acesta, in ciuda apropierii fata de Coreea de Nord cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, informeaza Yonhap. Ministrul reunificarii, Cho Myong-gyon, citat de Reuters,…

- Serbia nu va sustine recunoasterea statului Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si doar un compromis poate debloca acest “conflict inghetat”, a avertizat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax. Vucic, un fost nationalist ...

- Serbia nu va sustine recunoasterea statului Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si doar un compromis poate debloca acest "conflict inghetat", a avertizat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Rapperul american Kanye West si compania de asigurari Lloyd’s of London, careia ii cerea plata unor daune de aproape 10 milioane de dolari, deoarece nu i-a acordat despagubirea pentru concerte pe care le-a anulat, au ajuns la un acord, punand capat conflictului in instanta, scrie NEWS.RO, citand…

- McDonalds a anuntat ca va renunta la cheeseburgerii din meniurile Happy Meal pentru copii. Masura ar urma sa fie implementata in toate fast-food-urile lantului de restaurante pana in 2022. Compania sustine ca incearca sa le ofere celor mici variante mai sanatoase. In meniurile Happy Meal vor fi inclusi…

- Serbia va trebui sa accepte independenta Kosovo pentru a putea adera la Uniunea Europeana, a declarat miercuri seara la Pristina ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, care a promis totodata kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care…

- Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache a dat asigurari luni Serbiei ca intelege pozitia Belgradului in ceea ce priveste provincia Kosovo, asumandu-si in acelasi timp linia oficiala a Austriei care a recunoscut independenta Kosovo, relateaza AFP. 'Sunt in prezent membru al guvernului si bineinteles…

- Presedintii Croatiei si Serbiei au promis, luni, sa intensifice eforturile pentru imbunatatirea relatiilor bilaterale, dupa mai bine de un deceniu in care relatiile dintre Belgrad si Zagreb au fost tensionate, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache a dat asigurari luni Serbiei ca intelege pozitia Belgradului in ceea ce priveste provincia Kosovo, asumandu-si in acelasi timp linia oficiala a Austriei care a recunoscut independenta Kosovo, relateaza AFP. 'Sunt in prezent membru al guvernului si…

- Compania aeriana Emirates a semnat duminica un contract ferm cu Airbus pentru achizitia a pana la 36 de avioane A380 in valoare de pana la 16 miliarde de dolari la preturile din lista, confirmand o comanda care este esentiala pentru viitorul celui mai mare avion de pasageri din lume, transmite Reuters.Comanda,…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, considera ca Uniunea Europeana ar trebui sa depuna mai mult efort pentru a integra tarile balcanice si a adaugat ca Ungaria doreste sa accelereze procesul de aderare al Serbiei, informeaza Reuters.

- Alianta Renault-Nissan a anuntat miercuri ca a semnat un memorandum de intelegere cu firma Didi Chuxing - echivalentul chinez al aplicatiei de transport Uber - pentru a construi in China o retea de transport de tip car-sharing ce vizeaza vehiculele electrice. Pe piata chineza, Didi Chuxing…

- Ministrul apararii din Serbia, Aleksandar Vulin, a afirmat marti ca Belgradul ar trebui sa ajunga impreuna cu Pristina la un acord de separare intre sarbi si albanezi in Kosovo, in scopul de a pune capat unei dispute ce impiedica aderarea Serbiei la Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. Belgradul…

- Microsoft a anuntat anul trecut alaturi de noul sau Surface Laptop si sistemul de operare Windows 10 S, o versiune limitata, care concureaza pe acelasi segment de piata pe care Chrome OS este deja o prezenta dominanta. In ciuda faptului ca destul de multi utilizatori de Windows 10 S au ramas pe aceasta…

- Douasprezece state membre ale Uniunii Europene au propus ca Albania, Bosnia, Macedonia, Muntenegru, Serbia si Kosovo sa participe la reuniunile privind politicile UE inainte de aderarea lor efectiva la blocul comunitar, transmite luni Reuters.

- Vulnerabilitatea a fost descoperita si raportata la Adobe de catre expertii omologi de la CERT Coreea (KR-CERT), potrivit sursei citate. "Concret, exploatarea vulnerabilitatii ar permite unui atacator sa preia controlul asupra sistemelor afectate. Prin urmare, atacatorii ar putea extrage date…

- Popularitatea Bitcoin si a celorlalte 1.500 de criptomonede aparute, au atras mai multi hackeri in spatiul „criptocurency-ului” si a facut sa se extinda posibilitatile de crima si frauda, a avertizat firma Digital Shadows intr-un raport publicat joi, scrie Reuters. „Hackerii urmaresc banii…

- Grupul Electrica a realizat ȋn anul 2017 investitii in infrastructura de distributie in valoare totala de 727 de milioane de lei. Totodata, Operatorii de Distributie din cadrul Grupului Electrica si-au asumat pentru 2018 un plan-record de investitii, in valoare de 900 de milioane de lei.

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea firmei belgiene de biotehnologie Ablynx, pentru 3,9 miliarde de euro (4,8 miliarde de dolari), depasind astfel oferta Novo Nordisk, transmite Reuters.

- Grupul sud-coreean Samsung Electronics a anuntat sambata ca isi va consolida operatiunile de productie de televizoare din Slovacia prin inchiderea uneia dintre cele doua uzine pe care le detine in aceasta tara, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Samsung are în prezent două facilităţi…

- Fondatorul Ikea, miliardarul Ingvar Kamprad, a decedat la varsta de 91 de ani, a anuntat duminica compania suedeza de mobila infiintata in urma cu jumatate de secol si renumita astazi in lumea intreaga, informeaza Reuters. Kamprad a fondat Ikea in 1943 pe cand avea doar 17 ani, dar a cunoscut…

- Compania feroviara Ferrovie dello Stato a anuntat intr-un comunicat ca un tren regional, operat de Trenord, a deraiat la gara Pioltello Limito, situata la aproximativ 40 de kilometri de Milano, fara sa ofere informatii despre eventuale victime. UPDATE: Intre trei si cinci persoane au murit joi, in urma…

- Un cutremur de 6,4 grade pe scara Richter a avut loc, miercuri, in largul Japoniei, au anuntat seismologii americani, relateaza Reuters. Cutremurul a avut loc la 103 kilometri nord de insula Honshu, la o adancime de 64 de kilometri. Milioane de locuitori din Tokyo au primit in aceasta…

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea rivalei americane Bioverativ cu suma de 11,6 miliarde de dolari, intr-o tranzactie care va majora castigurile Sanofi si va intari prezenta sa in domeniul tratamentului bolilor rare, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Sanofi…

- Regimul din Kosovo va suferi consecinte dure daca renunta la instanta pentru crimele de razboi, a avertizat, miercuri, ambasadorul Statelor Unite in Kosovo, Greg Delawie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Uniunea Europeana a avertizat vineri Kosovo ca relatiile cu blocul comunitar vor suferi daca desfiinteaza un tribunal pentru crime de razboi legat de lupta sa sangeroasa pentru independenta, relateaza Reuters. Mesajul UE, care face ecoul altuia al Statelor Unite luna trecuta, intervine…

- Acoperișul solar, care genereaza energie electrica fara a fi nevoie de panouri tradiționale pe acoperiș, reprezinta piatra de temelie a strategiei constructorului de vehicule electrice de a vinde un stil de viața fara combustibili fosili sub marca de lux Tesla. Tesla a prezentat produsul in octombrie…

- Dupa cereri ale unor utilizatori ai retelei de a-i interzice accesul lui Trump, Twitter a comunicat pe un blog ca "blocarea unui lider mondial pe Twitter sau stergerea mesajelor sale controversate ar ascunde informatii importante pe care oamenii trebuie sa le poata vedea si dezbate". Personalitatile…

- Presedintele american Donald Trump a primit in Ajun apeluri telefonice din partea mai multor copii pe care i-a intrebat ce isi doresc de Craciun si a dezvaluit lucrurile care se afla pe lista lui. Un baiat a vrut cuburi de contruit. Altul, ca bunica lui sa iasa din spital. Cat il priveste pe Trump,…