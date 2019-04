Stiri pe aceeasi tema

- Pariurile, in special in sport, au devenit extrem de populare in ultimii ani in Kosovo, unde aproximativ o treime din 1,8 milioane de persoane sunt șomeri. Primul ministru, Ramush Haradinaj a declarat ca masura vizeaza "consolidarea securitații publice". "Nu vom permite ca aceste locuri sa…

- Premierul kosovar Ramush Haradinaj a demis un secretar de stat din cadrul Ministerului Justiției dupa ce aceasta a descris bombardamentele NATO din 1999 impotriva Iugoslaviei drept "un genocid planificat", informeaza Reuters, potrivit mediafax.Secretarul de stat Vesna Mikici provine din minoritatea…

- Senatorul liberal Florin Citu ii cere demisia lui Eugen Teodorovici, in contextul situatiei Legii Bugetului."Eugen Teodorovici, daca ai un dram de onoare iti dai demisia! Esti primul ministru din istoria Romaniei caruia i se intoarce bugetul de Presedinte si CCR.Altfel ramai…

- Caz tulburator in Kosovo, unde un site de investigații a scos la lumina o poveste care a declanșat proteste și reacții de la politicieni de rang inalt, relateaza The Guardian. In urma cu 2 ani, o adolescenta din Glogovac a fost violata de un profesor, victima s-a dus la poliție sa reclame abuzul și…

- Caz șocant in Kosovo, care a provocat pana și reacția premierului de la Priștina. Ramush Haradinaj a convocat șefii poliției și justiției dupa ce o tanara a acuzat un profesor de la școala ca a violat-o, iar atunci cand a mers la poliție sa depuna plangere a fost violata din nou,

- O situație scandaloasa din Kosovo a provocat mania a sute de mii de oameni, revoltandu-l pana și pe premierul de la Priștina. Ramush Haradinaj a convocat șefii poliției și pe cei i justiției dupa ce s-a afat ca o eleva a fost violata de profesorul ei, iar atunci cand a venit sa depuna plangere a [...]

- Caz șocant in Kosovo, care a provocat pana și reacția premierului de la Priștina. Ramush Haradinaj a convocat șefii poliției și justiției dupa ce o tanara a acuzat un profesor de la școala ca a violat-o, iar atunci cand a ...

- Presiunea exercitata de Statele Unite asupra Kosovo pentru a elimina barierele impuse importurilor din Serbia este in crestere, iar ambasadorul american la Pristina, Philip Kosnett, a iesit furios dintr-o intalnire cu liderii Kosovo dupa ce si-a exprimat punctul de vedere, relateaza joi dpa, potrivit…