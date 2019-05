Kosovo: Patru persoane arestate pentru trafic de organe Patru persoane, dintre care doua femei, suspectate de implicare într-un trafic de organe, au fost arestate în Kosovo, a anuntat vineri politia într-un comunicat, relateaza AFP citat de Agerpres.

Suspectii, retinuti joi în cursul unui raid al fortelor de ordine într-o clinica privata din apropierea capitalei Pristina, sunt acuzati de "transplant ilegal si trafic de organe si de celule umane", potrivit sursei.

Mai multe documente, în special cu caracter medical, au fost confiscate cu ocazia acestei operatiuni, a adaugat politia, fara alte precizari.

… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

