Kosovo: Patru islamişti condamnaţi pentru pregătirea unor atacuri Miercuri, 4 septembrie, patru islamisti kosovari au fost condamnati pentru planificarea atacurilor teroriste împotriva unor soldati din forta internationala si a bisericilor ortodoxe din Kosovo si împotriva unor tinte nespecificate din Franta si Belgia, potrivit Le Figaro, citat de Rador.



Trei barbati si o femeie, dintre care doi au si cetatenie belgiana, acuzati de legaturi cu grupul Stat Islamic, au fost condamnati la pedepse între 12 luni si 10 ani de închisoare, potrivit unui comunicat al instantei de la Pristina.

Acestia au fost inculpati în octombrie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

