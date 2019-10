Kosovo organizează duminică alegeri parlamentare, pentru a cincea oară în 12 ani Cele mai mari trei partide - Liga Democrata din Kosovo (LDK), Partidul Democrat din Kosovo (PDK, al presedintelui Hashim Thaci) si Vetevendosje (Autodeterminare) - participa singure la alegeri, fara a face parte din coalitii, si au candidati proprii la functia de prim-ministru.



Celelalte partide reprezentand etnicii albanezi, ce sunt majoritari in Kosovo, sunt grupate in doua coalitii create in jurul Aliantei pentru viitorul Kosovo (AAK) si al Noii Aliante pentru Kosovo (AKR).



Partidele isi disputa 100 dintre cele 120 de mandate parlamentare. Restul de 20 de locuri sunt rezervate…

Sursa articol: dcnews.ro

