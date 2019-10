Kosovo: Opoziţia câştigă alegerile parlamentare Alegatorii au asigurat victoria opozitiei prin votul acordat la alegerile legislative desfasurate duminica in Kosovo, fostii comandanti militari inregistrand o infrangere dupa un deceniu la putere, relateaza AFP. "Acceptam verdictul poporului. PDK trece in opozitie" a declarat liderul principalului partid al coalitiei guvernamentale, Kadri Veseli. Dupa numararea a peste trei sferturi din voturi, partidul de stanga Vetevendosje avea 26.04%, iar formatiunea LDK de centru 25.21%, situandu-se astfel inaintea principalelor doua partide ale coalitiei la putere: PDK (21.18%) si AAK (11.67%). In absenta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

