- Serbia nu mai are niciun motiv pentru a avea incredere in misiunea KFOR si in NATO intrucat tot ceea ce acestea au afirmat despre ultimele manevre ale trupelor speciale ale politiei din Kosovo (ROSU) s-a dovedit a fi neadevarat, a declarat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic intr-o intrevedere…

- Vucic si premierul sarb Ana Brnabic s-au intalnit cu ambasadorul rus dupa ce trupele ROSU au arestat trei barbati sarbi in nordul orasului Kosovska Mitrovica. In situatia actuala, Serbia va continua sa actioneze intr-o maniera serioasa si responsabila, dar nu mai poate avea incredere in…

- Kosovo a crescut miercuri cu 100% taxele vamale aplicate produselor sarbesti, a doua zi dupa ce a ratat din nou aderarea la organizatia internationala de politie Interpol din cauza "campaniei feroce" a Serbiei, relateaza AFP, informeaza Agerpres."Aceasta decizie intra in vigoare imediat" si…

- Uniunea Comorelor si-a revocat recunoasterea independentei Kosovo, declarata de aceasta unilateral, a anuntat miercuri ministrul sarb de externe, Ivica Dacic, informeaza Tanjug. In cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Belgrad impreuna cu seful diplomatiei Comorelor, Mohamed Elamine Soeuf, Dacic…

- Presedintii sarb si kosovar, Aleksandar Vucic si Hashim Thaci, reiau vineri, la Bruxelles, convorbirile care vizeaza normalizarea relatiilor dintre Belgrad si Pristina, in vederea ajungerii la un acord in cursul anului viitor, transmite dpa. Uniunea Europeana mediaza negocierile dintre Serbia si Kosovo,…