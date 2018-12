Kosovo îşi face armată. Sârbii au primit vestea cu îngrijorare şi furie Presedintele Hashim Thaci si-a pus uniforma joi si s-a adresat Fortelor de Securitate ale Kosovo (KSF), insarcinate cu misiuni in domeniul securitatii civile, cu cateva ore inaintea votului in Parlament. El a dat asigurari ca ea se va afla in slujba tuturor cetatenilor, indiferent de apartenenta lor etnica, ca intentioneaza sa faca din ea o adevarata armata, la un deceniu dupa proclamarea unei independente recunoscute, potrivit Pristinei, de 115 tari. Aceasta este respinsa de Belgrad, dar si de Rusia si China, care inchid Kosovo usa la ONU. KFOR, o forta internationala… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

