- ''Da, plec maine'', a declarat luni seara fostul comandant al gherilei din Kosovo din timpul conflictului din 1998-1999, intervievat de postul de televiziune privat T7.Presa kosovara apreciaza ca Ramush Haradinaj, care a demisionat vineri din functia de sef al guvernului, ar putea comparea…

