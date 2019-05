Misiunea Natiunilor Unite in Kosovo (UNMIK) a indicat ca rusul a fost ranit si a fost retinut pentru scurt timp de catre politia kosovara marti in cursul unei operatiuni desfasurate de aceasta in nordul tarii, care a dus la arestarea a zeci de politisti si civili suspectati de contrabanda si de alte infractiuni. Fortele speciale kosovare au spus ca au intampinat o 'rezistenta armata' in unele zone din nordul majoritar sarb, unde civilii au ridicat baraje pentru a impiedica operatiunea.

Potrivit sefului politiei din Kosovo, rusul si un alt angajat ONU au fost arestati in timp ce se aflau…