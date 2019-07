Stiri pe aceeasi tema

- Kosovo a sarbatorit miercuri impreuna cu 'salvatorul' sau, fostul presedinte american Bill Clinton, 20 de ani de la interventia NATO, care a pus capat de facto jurisdictiei Belgradului asupra provinciei sale sudice, relateaza France Presse. 'Bine ati venit acasa!', i-a spus presedintele…

- "Am optat sa nu continui minciuna si amagirea. Am spus tuturor: nu exista o autoritate sarba (vizibila) in Kosovo, cu exceptia spitalelor si a scolilor", a afirmat seful statului sarb. "Avem doua variante: sa normalizam relatiile convenind un acord sau sa mentinem un conflict inghetat", a spus Vucic…

- Serbia trebuie sa accepte ca a pierdut controlul asupra provinciei Kosovo si sa caute un compromis pentru a normaliza relatiile cu Pristina, a declarat luni presedintele Aleksandar Vucic, in parlamentul de la Belgrad. "Trebuie să recunoaştem că am fost înfrânţi... Am…

- Aproximativ 4.000 de soldati si ofiteri de politie au participat vineri la o parada in orasul Nis, din sudul Serbiei, ca parte a demonstratiei de forta cu ocazia celebrarii victoriei contra Germaniei naziste in Al Doilea Razboi Mondial, transmite dpa. La parada militara, care a fost transmisa in direct…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a avut miercuri o intrevedere cu ambasadorii a cinci state - SUA, Marea Britanie, Franta, Italia si Germania - precum si cu seful delegatiei UE in Serbia, informeaza Tanjug. "Fara sa fie deloc vina ei, Serbia se afla intr-o pozitie dificila si nu intelege decizia Pristinei…

- Rusia, marele aliat al Belgradului, a solicitat miercuri SUA si Uniunii Europene sa-si exercite influenta asupra autoritatilor din Kosovo pentru ca acestea sa puna capat 'provocarilor si confruntarii' cu Serbia, potrivit agentiilor de presa EFE si TASS. 'Cerem Washingtonului si Bruxellesului…

- Radomir Markovic, seful serviciilor de informatii sarbe in timpul lui Milosevic, a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare. Markovic executa deja o alta pedeapsa de 40 de ani de inchisoare pentru tentativa de asasinat asupra unui lider al opozitiei, in 1999. Tot la 30 de ani a fost condamnat…