Kosovo: Bill Clinton, invitat de onoare la festivităţile de la Pristina 'Bine ati venit acasa!', i-a spus presedintele Kosovo, Hashim Thaci, intampinandu-l pe Clinton, cel care a declansat atacurile aeriene occidentale asupra Serbiei lui Slobodan Milosevic. Cedand dupa trei luni de bombardamente efectuate de NATO, fara mandat ONU, Slobodan Milosevic a ordonat la 10 iunie 1999 retragerea trupelor sale din Kosovo. La 12 iunie acelasi an, Alianta Nord-Atlantica incepea sa se desfasoare in Kosovo, plasat sub protectia internationala. 'Iubesc aceasta tara si va ramane ca unul din marile privilegii ale vietii mele sa fiu alaturi de voi impotriva epurarii etnice… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

