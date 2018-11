Stiri pe aceeasi tema

- Kosovo a crescut miercuri cu 100% taxele vamale aplicate produselor sarbesti, a doua zi dupa ce a ratat din nou aderarea la organizatia internationala de politie Interpol din cauza 'campaniei feroce' a Serbiei, relateaza AFP. 'Aceasta decizie intra in vigoare imediat' si este un raspuns la 'agresivitatea…

- Uniunea Comorelor si-a revocat recunoasterea independentei Kosovo, declarata de aceasta unilateral, a anuntat miercuri ministrul sarb de externe, Ivica Dacic, informeaza Tanjug. In cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Belgrad impreuna cu seful diplomatiei Comorelor, Mohamed Elamine Soeuf, Dacic…

- 'Parte integranta a Kosovo', 'proprietate a Serbiei': lacul artificial Gazivode aminteste cat de departe este un acord de normalizare intre Pristina si Belgrad, care ar trece printr-o modificare a frontierelor, noteaza marti France Presse. Sustinuta public de catre Washington si cu jumatate…

- Uniunea Europeana si guvernul de la Belgrad au incheiat joi un acord prin care agentia europeana Frontex va putea actiona in Serbia in cadrul eforturilor de prevenire a unui nou val migrator in regiune, transmit dpa si Tanjug. Acordul, semnat la Belgrad de comisarul european pentru migratie, Dimitris…

- Unul dintre veteranii Serbiei și unul dintre cei mai valoroși jucatori, capitanul Aleksandar Kolarov, 32 de ani, fundașul stanga al Romei, a atras atenția inaintea meciului cu Romania din Liga Națiunilor. Naționala continua aventura din Liga Națiunilor luni, la Belgrad, acolo unde va avea o misiune…