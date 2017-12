Stiri pe aceeasi tema

- Cravatele au fost agatate de reprezentanti ai societatii civile kosovare. “Trebuie sa ma ridic la nivelul responsabilitatilor mele. Sunt obligat sa am o cravata, nu pot sa ies in public oricum, trebuie sa am o camasa”, a declarat saptamana trecuta Haradinaj, intr-un interviu. Haradinaj,…

- Liderul PNL Ludovic Orban ii scrie premierului Tudose: Folosiți-va funcția pentru a stopa atrocitațile propuse prin modificarea legilor Justiției!, i-a transmis președintele PNL șefului Executivului, in scrisoarea deschisa. Va prezentam scrisoarea deschisa transmisa de liderul Opoziției premierului…

- Mii de israelieni au iesit în strada sâmbata seara la Tel Aviv pentru a cere demisia premierului Benjamin Netanyahu pe fondul suspiciunilor de coruptie care planeaza asupra lui. „Coruptii trebuie sa plece“, se putea citi pe mai multe pancarte afisate cu prilejul…

- Dupa un acord validat vineri de liderii europeni asupra primei faze a negocierilor legate de Brexit, Theresa May a considerat intr-un articol publicat de Sunday Telegraph ca "am aratat ca scepticii au gresit". Si "nimic nu ne va deraia din misiunea fundamentala" de a concretiza "vointa democratica…

- Zeci de mii de israelieni au participat sambata seara, la Tel Aviv, la o demonstrație impotriva corupției guvernului și a premierului Benjamin Netanyahu, informeaza duminica dpa. Protestatarii care au luat parte la "Marșul Rușinii", ce a urmat unei demonstrații…

- Adrian George Paladi a inlocuit-o in functie pe Madalina Cochino, in urma deciziei Guvernului. Paladi este inginer, in trecut a lucrat in mediul privat, iar in ultimul an a fost comisar grad I superior in cadrul Oficiului Judetean pentru Protectia Consumatorului Braila. Vineri, la investirea…

- Noul prefect al judetului Braila, George Adrian Paladi, este finul de cununie al premierului Mihai Tudose. El a fost cununat de Tudose in urma cu 14 ani, transmite corespondentul MEDIAFAX. George Adrian Paladi a fost numit prefect al judetului Braila in sedinta de miercuri a Guvernului.…

- Mos Craciun, Ana si Elsa, dar si Smiley vin la Targul de Craciun Saptamana plina la Targul de Craciun din Cluj-Napoca. In Piata Unirii ajunge Mos Craciun si aduce cu el spectacolul: "Frozen - Regatul Inghetat", iar cei mari se vor putea bucura de concerte sustinute de Smiley, Fanfara Diviziei 4 Infanterie…

- Un nou scandal politic la nivel înalt s-a produs în partidul de guvernamânt. DCNews a publicat astazi stenograme care arata conflictul dintre primarul Municipiului București, Gabriela Firea, și premierul Mihai Tudose, în contextul organizarii Târgului de Craciun…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu i-a cerut „distinsului“ premier MIhai Tudose sa demisioneze din fruntea Guvernului, dupa ce a criticat-o pe Gabriela Firea pentru intentia de a organiza un targ de Craciun fix in Piata Victoriei, locul traditional de protest impotriva PSD.

- Premierul britanic Theresa May s-a intalnit miercuri cu omologul sau irakian Haider al-Abadi la Bagdad, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului irakian, aceasta fiind prima vizita in Irak a sefei guvernului britanic de la sosirea ei la putere anul trecut, relateaza Reuters. 'Relatiile dintre…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a transmis in aceasta seara ca a luat act in sedinta de ieri, 27 noiembrie 2017, de declaratiile premierului Mihai Tudose in legatura cu activitatea BNR. “In continuarea bunei colaborari institutionale existente, Consiliul de Administratie al BNR isi exprima…

- Premierul Mihai Tudose pare ca dorește sa speculeze problemele cu legea pe care le are Liviu Dragnea și incearca sa devina principalul pol de putere in partid.Citește și: VIDEO - Președintele executiv al PSD anunța primul ministru REMANIAT din Guvernul Tudose. I s-a gasit și inlocuitor…

- Sturza si Jonathan Parish, loctiitorul asistentului secretarului general NATO pentru Politici de Aparare si Planificare, au avut luni o intrevedere la Bruxelles. Dialogul dintre cei doi s-a bazat pe proectele derulate de Alianta Nord-Atlantica in Republica Moldova, dar si participarea trupelor moldovene…

- Dupa ce, la ultima ședința a Guvernului, premierul Pavel Filip a lansat un atac fara precedent in adresa Ziarului de Garda, publicația a venit cu o declarație oficiala. Este vorba despre subiectul revocarii de pe ordinea de zi a Adunarii Generale ONU a proiectului de rezoluție privind retragerea completa…

- Prim-ministrul Pavel Filip a prezentat astazi, in cadrul ședinței Guvernului, calcule care demonstreaza ca reforma sistemului de pensii a fost una benefica, in ciuda faptului ca mulți au criticat-o vehement. Potrivit premierului, cetațenii care s-au pensionat in 2009 au beneficiat de o majorare de peste…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, legat de raportul MCV pentru Romania, ca acesta reprezinta un semnl de alarma de care coalitia de guvernare trebuie sa tina cont, iar daca actiunile Guvernului si Parlamentului vor continua, tara va face pasi inapoi. "Presedintele Romaniei,…

- La finele discutiilor avute de catre seful Guvernului cu reprezentantii sindicalistilor de la CNSLR Fratia, pe tema modificarilor aduse de asa-numita revolutie fiscala, Mihai Tudose si liderii sindicali au facut cateva scurte precizari. “Le-am propus si un acord, intre Guvern si CNSLR Fratia, in care…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a anuntat marti ca liberalii vor initia impreuna cu parlamentarii USR motiunea de cenzura impotriva Guvernului, iar presedintele USR a precizat sa lucreaza impreuna cu liberalii la un text. De asemenea, cei de la PNL au discutat cu liderul UDMR Kelemen Hunor,…

- Societatea Nationala pentru Medicina de Familie (SNMF) anunta ca, în cursul zilei de miercuri, în fata Guvernului, va fi organizat un protest fata de birocratizarea sistemului de sanatate, cadrele sanitare militând pentru un act medical curat,

- Asociatiile profesionale ale medicilor de familie si cele ale pacientilor din intreaga tara vor protesta impreuna impotriva umilinței la care sunt supuși de un sistem parca tot mai degradat. Mitingul va avea loc miercuri, 15 noiembrie, la Bucuresti, in Piata Victoriei, chiar in fata sediului Guvernului.

- Lovitura dura primita de presedintele PSD, Liviu Dragnea, chiar din interiorul Guvernului. Consilierul premierului Mihai Tudose, Gheorghe Piperea, ii cere demisia.Citeste si: OFICIAL DNA: Liviu Dragnea, urmarit penal pentru 5 infractiuni. Ce acuzatii i se aduc liderului PSD "Oare cat…

- La intalnirea de la Vila Lac participa liderul PSD, Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose si membri ai Guvernului. Surse social-democrate spun ca este vorba despre o petrecere data de premierul Mihai Tudose, a carui onomastica este miercuri. Miercuri, Guvernul va adopta, prin Ordonanta de Urgenta, masurile…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a ajuns in urma cu puțin timp la Palatul Victoria, unde premierul Mihai Tudose are o intalnire cu primarii de municipii, informeaza Romania Tv. O parte dintre acestia s-au declarat nemultumiti de reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10%. Reprezentantii Asociatiei…

- Audienta Nationala a emis vineri mandate europene de arestare pe numele presedintelui catalan destituit de Madrid Carles Puigdemont si altor patru lideri care au fugit impreuna cu el in Belgia luni, transmite BBC News, potrivit news.ro.Cei cinci lideri separatisti nu s-au prezentat la o audiere…

- Recent, secretarul american pentru Afaceri Europene si Eurasiatice, Hoyt Brian Yee, a declarat ca Serbia "nu mai poate sta pe doua scaune in acelasi timp". Ivica Dacic, care este liderul Partidului Socialist - aflat in coalitia de guvernare din Serbia - a precizat ca Serbia nu va inclina…

- Șefa de facto a guvernului din Myanmar, Aung San Suu Kyi, le-a cerut joi oamenilor 'sa nu se certe', in prima sa vizita in statul Rakhine de la inceperea campaniei de represalii lansata de armata birmaneza in urma careia peste 600.000 de musulmani rohingya au fugit din țara, relateaza Reuters. …

- „Urmeaza ca, in termenul legal, instituțiile sesizate sa”. Acest mesaj trunchiat a fost raspunsul Guvernului pentru primarul din Copșa Mica. Ca urmare, toți copșenii vor face cereri oficiale catre Guvern, in speranța unui raspuns complet. Tudor Mihalache, dupa o luna de cand a mers pe jos la București…

- PNL ii solicita premierului Mihai Tudose sa-l demita pe ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a declarat luni președintele liberalilor, Ludovic Orban. "Solicitam premierului Tudose demiterea ministrului Mișa. Este inadmisibil ceea ce se întâmpla de la învestirea…

- Fostul jurnalist Felix Rache, angajat de premierul Mihai Tudose sa se ocupe de imaginea sa și de comunicarea guvernamentala, a primit ieri din partea Guvernului 3,3 milioane de lei pe care ii poate folosi dupa bunul plac, pana la sfarșitul anului, pentru sondaje de opinie, burse, simpozioane, calatorii,…

- Cateva mii de membri ai Federatiei Sanitas protesteaza in centrul capitalei Foto: Arhiva/Adriana Turea. Câteva mii de membri ai Federatiei Sanitas protesteaza în centrul Bucurestiului fata de modificarile legislative anuntate pentru 1 ianuarie 2018 si care, considera sindicalistii, ar…

- Un numar de 65 de organizatii cer Guvernului sa renunte la proiectul de lege initiat de Ministerul Justitiei privind modificarea legilor Justitiei. Acestea au trimis o scrisoare premierului si ministrului justitiei prin care cer renuntarea la actualul proiect si reluarea dezbaterilor privind modificarea…

- Guvernul va continua sa incurajeze sectorul auto din Romania, a afirmat, marți, Florin Vodița, consilier de stat in cadrul aparatului de lucru al premierului Mihai Tudose. La Romanian Automotive Summit, care se desfașoara marți la București, Vodița a transmis un mesaj…

- Noul premier kosovar Ramush Haradinaj a cerut luni Statelor Unite sa se implice in dialogul cu Serbia, patronat de Uniunea Europeana, informeaza Reuters. Serbia nu recunoaște independența fostei sale provincii Kosovo, dar a acceptat negocierile pentru a putea sa își…

- Vicepresedintele PSD Gabriela Firea, primar al Capitalei, considera ca nu este o abordare corecta ca atunci când un membru al formatiunii are ceva de spus sa o faca la televizor, si nu în interiorul partidului. "Refuz sa raspund unor speculatii", a spus Gabriela Firea,…

- "Refuz sa raspund unor speculatii", a spus Gabriela Firea, joi, la sediul central al PSD, intrebata cum comenteaza eventualitatea unei demisii a premierului. "Suntem intr-un punct critic, cred ca nu este corect si nu este o abordare onesta ca unul dintre colegii nostri sa anunte la televizor…

- Mihai Tudose l-a dat afara pe Vladimir Ionaș, omul lui Marius Pieleanu. Sociologul a confirmat informația in exclusivitate pentru Antena 3, in emisiunea Oanei Zamfir. "Da, confirm ca Vladimir...

- Pornind de la o afirmatie facuta de seful Guvernului, seara trecuta, din seria celor care anuntau o apropiata “miniremaniere”, deputatul PSD Liviu Plesoianu a pornit o adevarata tirada la adresa colegului sau de partid, aflat in postura de premier. “Mihai Tudose, premier PSD: „Sunt trei ministri cu…

- Cabinetul de ministri a aprobat astazi Regulamentul de organizare si functionare a Corpului de Control al Prim-ministrului, fiind stabilit efectivul-limita al acestuia în numar de 8 unitați de personal, parte a efectivului-limita a Cancelariei de Stat. Documentul reglementeaza misiunea,…

- Consilierul onorific al premierului a raspuns criticilor venite din partea Bancii Naționale. Dupa ce Mihai Tudose a acuzat instituția ca a neglijat cresterea indicelui ROBOR, un inalt oficial al BNR a reacționat. Eugen Radulescu spune ca rata in crestere a inflatiei e principala cauza a majorarii…

- Premierul Mihai Tudose a venit cu o explicatie proprie in ceea ce priveste cresterea preturilor la benzina si motorina, de vina nefiind masurile Guvernului sau, ci fenomenele meteo planetare.

- Noi sporuri pentru bugetari, din 2018. Proiectul de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru condiții de munca, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaționala de…

- Disputele dintre taberele din PSD pot afecta unele dintre masurile Guvernului PSD și afecteaza funcționarea unor instituții precum ANCOM. Relația dintre premierul Tudose, președintele PSD Liviu Dragnea și parlamentarii puterii pare sa nu fie atât de solida pe cât o arata declarațiile…

- Federația „Solidaritatea Sanitara” incepe astazi seria protestelor din sanatate prin pichetarea simultana a Ministerului Muncii și Justiției Sociale și a Ministerului Sanatații, intre orele 14:00 și 16:00, sindicaliștii fiind nemulțumiți de intenția Guvernului de a modifica statutul legal al salariului…

- ANAF propune, printr-un proiect de ordin, completarea formularelor 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” si 710 "Declaratie rectificativa”. Incepand cu luna septembrie 2017, autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care…

- Catedrala Neamului reprezinta una dintre cele mai controversate constructii din tara noastra, nu putini fiind cei care critica autoritatile locale pentru donatiile oferite din banii contribuabililor pentru ridicarea acestui lacas. Dupa ani de zile, Catedrala Neamului se apropie de ultimele…

- Sportiva originara din Nisipari Bianca Dumitrescu a reusit performanta de a deveni dubla campioana europeana la juniori (U15 si U17), la CE desfasurate la Pristina (Kosovo). Halterofila pregatita de Anghelus Besleaga la CS Farul Constanta a reusit sa cucereasca aurul la aruncat (87 kg) si total (154…