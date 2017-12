Kosovo: 300 de cravate agatate de gardul Guvernului, dupa ce premierul Haradinaj a decis sa-si dubleze salariul

Stiri pe aceeasi tema

- Militanti ai societatii civile din Kosovo au agatat marti 300 de cravate de grilajul din fata cladirii guvernului, pentru a protesta impotriva recentei decizii a premierului kosovar Ramush Haradinaj de a-si dubla salariul, informeaza AFP. "Trebuie sa fiu la nivelul responsabilitatilor…

- Dacia anuntat ca a finalizat negocierile cu sindicatul in 15 decembrie. "Acordul care a fost semnat impreuna cu sindicatul prevede acordarea unei sume compensatorii de 20% astfel incat salariul net sa ramana la acelasi nivel", se arata in comunicat. Masura va fi pusa in practica incepand…

- „Fortele noastre controleaza in totalitate frontiera irakiano-siriana si anunt deci incheierea razboiului impotriva Daesh (Stat Islamic)”, a declarat premierul cu ocazia unei conferinte organizate de uniunea jurnalistilor irakieni. Militantii Stat Islamic au ocupat zone vaste din nordul…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat duminica, potrivit unei postari pe Facebook, ca Jandarmeria este prinsa ”in jocul politic a doua doamne”, referindu-se la conflictul de sambata, din Piata Victoriei, in timpul caruia jandarmii au intervenit pentru a-l ridica pe unul dintre protestatari. …

- Proiectul de buget pe anul viitor, transmis miercuri, spre avizare, partenerilor sociali ai Guvernului prevede venituri bugetare de 125,9 miliarde de lei in 2018, in timp ce cheltuielile vor insuma 161,7 miliarde de lei. Astfel, deficitul bugetar se ridica la 35,7 miliarde de lei. „Bugetul de stat se…

- Veniturile bugetare vor fi de 125,9 miliarde de lei in 2018, iar cheltuielile vor insuma 161,7 miliarde de lei, rezultand astfel un deficit bugetar de 35,7 miliarde de lei, arata proiectul Legii bugetului pe anul viitor, transmis miercuri, spre avizare, partenerilor sociali ai Guvernului.…

- Premierul Tudose le raspunde protestatarilor de la APIA aflați in Piața Victoriei: ”Un director are salariul 12.498 de lei pe luna”, a spus șeful Executivului, in debutul ședinței. Cateva sute de membri ai sindicatului Agentiei Nationale pentru Plati si Interventie in Agricultura (APIA) din tara protesteaza…

- „Apropos de niște manifestații din fața Guvernului. Informație publica: cat are unul dintre domnii din piața? 12.497 de lei salariu lunar - un director de la APIA din teritoriu. I se pare puțin... Noua ni se pare ca e mult pentru un director dintr-un județ și ia cat un ministru”, a spus la inceputul…

- In cadrul unei conversatii de 20 de minute, cei doi presedinti "au subliniat amenintarea grava pe care cea mai recenta provocare a Coreei de Nord o reprezinta nu numai pentru Statele Unite si Coreea de Sud, ci pentru intreaga planeta", iar dezvoltarea programelor nucleare si balistice "submineaza…

- Dupa ce au venit la guvernare la mijlocul anului, premierul Mihai Tudose si ministrul Finantelor, Ionut Misa, au luat la tinta bancile si multinationalele, preluand, surprinzator, mai agresiv, avand in vedere ca sunt membri ai guvernului, din retorica sefului PSD, Liviu Dragnea. Sunt banci care nu…

- Premierul a afirmat, joi seara, ca este nevoie de o "discuție serioasa" cu reprezentanții BNR pe subiectul privind creșterea euro, susținand ca Banca Naționala putea interveni in aceasta chestiune, dar nu a facut-o. In replica, purtatorul de cuvant al Bancii Naționale a Romaniei, Dan Suciu, a zis:…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a afirmat, joi seara, ca are o relatie "institutional corecta" cu presedintele Klaus Iohannis. Intrebat la Antena 3 care mai este relatia sa cu seful statului, premierul a raspuns: "Institutional corecta".Totodata, chestionat care este relatia sa cu presedintele…

- Birourile Permanente Reunite au decis miercuri ca dezbaterea motiunii de cenzura depusa de PNL, ”PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma”, sa aiba loc joi, incepand cu ora 11.00, scrie news.ro.Motiunea de cenzura depusa de PNL a fost depusa vinerea trecuta si a fost citita luni dupa-amiaza…

- Statul Islamic a fost alungat din Irak din punct de vedere militar, insa infrangerea defintiva a miscarii jihadiste va fi anuntata atunci cand operatiunile de ”curatare” aflate in curs in zone desertice vor fi finalizate, a anuntat marti premierul Haidar al Abadi, relateaza AFP. Statul Islamic ar…

- Statul Islamic ar putea insa sa profite de disensiunile politice pentru a se regrupa si a relansa ofensiva, a avertizat seful Guvernului de la Bagdad. Al Abadi a evocat astfel tensiunile cu regiunea autonoma Kurdistan, care si-a proclamat independenta dupa refrendumul de autodeterminare la 25 septembrie.…

- Prim-ministrul Pavel Filip a convocat în seara zilei de luni, 20 noiembrie, o ședința de urgenta la Guvern în urma accidentului produs la o mina de piatra din satul Pașcani, raionul Criuleni. Potrivit primelor informații, trei persoane au intrat în tura de lucru în mina care…

- AIMS International Romania, companie de consultanta in Resurse Umane, a facut, saptamana trecuta, un sondaj fulger printre companiile private din Romania, pentru a identifica variantele pe care acestea le iau in considerare privind aplicarea Ordonantei de Urgenta nr 79 / 2017, de modificare a Codului…

- Pe langa faptul ca s-au analizat masurile indeplinite, din randul celor prevazute in programul de guvernare, in cadrul sedintei conducerii PSD, de la Herculane, s-a adus in discutie si eventualitatea organizarii unui miting. Cum se tot vorbise, in ultimele zile, despre posibilitatea organizarii unui…

- Mai mult de jumatate dintre companiile din Romania nu au decis daca majoreaza salariile brute, astfel incat angajatii sa nu fie afectati de noile masuri fiscale. "52- din companii nu au decis inca, 38- au spus ca vor crestere salariile astfel incat sa compenseze si salariatii sa aiba acelasi net, 6-…

- Premierul georgian Gheorghi Kvirikasvili a initiat luni o remaniere guvernamentala ce implica suspendarea mai multor ministere, in scopul reducerii costurilor de functionare a guvernului, informeaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Liberalii anunța ca inițiaza REVOCAREA lui Dragnea din fruntea…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, a anunțat marți ca liberalii vor iniția impreuna cu parlamentarii USR moțiunea de cenzura impotriva Guvernului. "Am decis sa inițiem împreuna aceasta moțiune de cenzura și, de asemenea, sa ne adresam celorlalte formațiuni…

- Organizația analiștilor financiari CFA România dezaproba decizia Guvernului de a diminua contribuția obligatorie la fondurile de pensii administrate privat Pilon II de la 5,1%, cât este în prezent, la 3,75% începând cu

- PACT il acuza pe ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, ca a mințit atunci cand a afirmat ca daca un angajator privat dorește sa reduca salariul unui angajat, poate sa faca acest lucru. Potrivit unui comunicat al PACT remis vineri AGERPRES, ministrul Finanțelor a declarat la o televiziune…

- Experiența și expertiza diasporei sunt valoroase și utile pentru avansarea Republicii Moldova pe calea reformelor. Despre aceasta a vorbit premierul Pavel Filip, la Tel-Aviv, Israel, unde s-a întâlnit vineri, 10 noiembrie, cu reprezentanții diasporei moldovenești și ai comunitații evreilor…

- Liderii PSD au o noua intalnire la Vila Lac, marti seara, surse social-democrate spunand ca este vorba despre o petrecere data de premierul Mihai Tudose, a carui onomastica este miercuri.La intalnirea de la Vila Lac participa liderul PSD, Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose si membri ai…

- Carles Puigdemont, premierul demis al Cataloniei, a declarat, marti, ca s-a refugiat in Belgia deoarece Spania pregatea un "val de violente" impotriva separatistilor catalani, informeaza site-ul postului France 24. "Sunt absolut convins ca statul spaniol pregatea un val dur de represiune…

- Așa-zisa ″revoluție fiscala″⁣ a Guvernului a fost, din nou, amânata. Premierul a anulat ședința în care urma sa decida ce se va întâmpla cu salariile și pensiilor românilor.

- Un judecator spaniol a dispus joi plasarea in arest preventiv a fostului vicepremier catalan Oriol Junqueras si a sapte dintre ministrii fostului executiv condus de Carles Puigdemont, acuzati de rebeliune,...

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, joi, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa in care a criticat masurile fiscale pe care intentioneaza sa le adopte Guvernul, spunand ca acestea vor baga Romania intr-o avetura economica si fiscala cu final trist. ”Guvernul a anuntat un pachet de…

- Prim-ministrul Pavel Filip a participat astazi la inaugurarea fabricii de producere a cablajelor auto din subzona Orhei a Zonei Economice Libere(ZEL) Balți. Noua hala de producție, cu o suprafața totala de peste 27 mii metri patrați, este o investiție de 30 milioane de euro a companiei japoneze…

- Madridul a decis: Cine ii ia locul lui Carles Puigdemont in fruntea Cataloniei Vicepremierul Spaniei, Soraya Saenz de Santamaria, va conduce regiunea Catalonia ca urmare a deciziei Guvernului spaniol de destituire a executivului regional si de punere in aplicare a articolului 155 d ...

- Seful guvernului spaniol, conservatorul Mariano Rajoy, a cerut vineri in Senat permisiunea de a-l destitui pe liderul Cataloniei, Carles Puigdemont, si intreg executivul acestuia, pentru a contracara planurile lor de independenta. Pe de alta parte, reprezentanti ai partidelor care sprijina conducerea…

- Premierul spaniol, Mariano Rajoy, a anunțat sambata suspendarea guvernului regional al Cataloniei si organizarea alegerilor anticipate in termen de sase luni. Masurile fac parte din setul decis de Madrid pentru a redobandi controlul asupra Cataloniei, dupa ce liderii regiunii au organizat referendumul…

- Aproximativ 450.000 de catalani, potrivit poliției municipale, au manifestat sambata dupa-amiaza in centrul orașului Barcelona pentru a cere independența regiunii, dupa ce Madridul a solicitat Senatului destituirea executivului catalan, transmite AFP, citat de AgerPres.

- Curtea Constituționala a satisfacut astazi solicitarea Guvernului privind instituirea interimarului funcției de președinte, informeaza NOI.md. Dupa citeva ore de deliberari, Curtea a dispus preluarea atribuției constituționale a președintelui privind numirea ministrului apararii, de catre spicherul…

- Magistrații Curții Constituționale (CC) au decis ca instituitea interimatului funcției de președinte pentru numirea in funcție a ministrului Apararii este „justificata” prin „refuzul deliberat” al șefului statului Igor Dodon de a-l numi, la solicitarea repetata a Guvernului, pe Eugen Sturza in fruntea…

- Magistrații Curții Constituționale (CC) au decis ca instituitea interimatului funcției de președinte pentru numirea in funcție a ministrului Apararii este „justificata” prin „refuzul deliberat” al șefului statului Igor Dodon de a-l numi, la solicitarea repetata a Guvernului, pe Eugen Sturza in fruntea…

- Curtea Constituționala a decis, astazi, ca președintele R. Moldova nu are drept de veto in ceea ce privește numirea in funcție a unui membru al Cabinetului de Miniștri, propus de prim-ministru. Potrivit Curții, in cazul in care președintele republicii nu dorește sa semneze decretul de numire a unui…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a anuntat, vineri, ca noul secretar general al Guvernului va fi Roxana Banica, actual secretar general adjunct al Cabinetului pe care il conduce, ea inlocuindu-l pe Mihai Busuioc, ales miercuri in functia de presedinte al Curtii de Conturi.

- Rovana Plumb si Sevil Shhaideh au decis sa demisioneze din guvern, a anuntat liderul PSD, Liviu Dragnea, dupa incheierea sedintei Comitetului Executiv National al partidului, in care s-a discutat problema remanierii guvernamentale, propuse de premierul Mihai Tudose. Liviu Dragnea a precizat ca, desi…

- Daca va cadea Guvernul Mihai Tudose prin demisia prim-ministrului, președintele Klaus Iohannis l-ar putea numi premier tot pe Mihai Tudose. Pentru a evita o noua instabilitate politica și, implicit, economica, in contextul actual, PSD și ALDE se vor afla in situația de a susține Guvernul Tudose II. …

- "Am discutat cu premierul si mi-a prezentat optiunile domniei sale, dar aceste lucururi nu le voi anunta eu, este treaba altora sa faca acest anunt. (...) Cred ca premierul este de buna credinta si doreste sa aiba o echipa performanta", a afirmat Iohannis, potrivit...

- Prim-ministrul Mihai Tudose a explicat miercuri, la Parlament, de ce a cerut demisia din Guvern a ministrilor cu probleme penale Sevil Shhaideh si Rovana Plumb: pentru ca cele doua sunt in relatie directa cu Bruxelles-ul, iar perceptia acolo este cu totul alta decat realitatea de la Bucuresti. Advertisement…

- Tudose, despre soarta Rovanei Plumb și a lui Sevil Shhaideh. Premierul a declarat, miercuri, la Parlamennt, ca cele doua gestioneaza, prin ministerele pe care le conduc, relația cu Bruxelles-ul, și ”aici este problema” de percepție, el precizand ca nu poate sa nu fie alaturi ”de colegii din Guvern care…

- Mai spuneam ca presedintele va lupta prin orice mijloace pentru ca la jumatatea lui 2018, cel mai tarziu, Guvernul PSD-ALDE sa fie doar o amintire, Dacian Ciolos urmand sa revina la butoane, ca premier, cu un cabinet in care PSD sa fie cel mult partener, alaturi de PNL- USR si, poate, UDMR. Nu stiu…

- Revolutie in PSD. In ultimele zile s-a vorbit despre o plecare a lui Tudose din fruntea Guvernului, dar actualul premier a iesit la atac si lucrurile au luat o intorsatura cu totul neasteptata. Astfel, Tudose, prezent fiind la Antena 3, a anuntat ca va urma o remanierea Guvernului pe care il conduce.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, referitor la situația ministrului Educației, Liviu Pop, ca premierul are toate parghiile necesare pentru a face evaluarea unui ministru și poate propune partidului orice idee de remaniere. Întrebat cum vede viitorul în Guvern…

- Producatorul auto chinez Chery vrea sa aduca pe piata europeana o serie de modele electrice sau hibride undeva in intervalul 2019-2020. 0 0 0 0 0 0 Dupa relansarea in Europa cu SUV-ul Exeed TX, chinezii de la Chery au lansat o serie de promisiuni cu privire la prezenta lor pe batranul…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a avut o intalnire la sediul Guvernului cu Prim-Ministrul Mihai Tudose si cu Ministrul de Finante Ionut Misa. Premierul a confirmat deschiderea ca o parte din supraacciza la carburanti sa fie rambursata transportatorilor rutieri.…

- Bagdadul a dat un termen de 72 de ore regiunii autonome Kurdistan ca sa predea guvernului federal controlul asupra aeroporturilor, a anuntat marti premierul irakian Haider Al-Abadi, precizand ca respectivul ultimatum a fost dat in cursul zilei de luni, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Guvernul…