Korrespondent: Principalii candidaţi la alegerile prezidenţiale din Ucraina Ucraina se pregateste de alegeri prezidentiale, primul tur de scrutin fiind programat sa aiba loc pe 31 martie, iar cel de-al doilea - pe 21 aprilie. Numele noului președinte ar urma sa fie anuntat cel târziu pe data de 1 mai 2019 scrie Korrespondent citat de Rador.



În cursa prezidentiala din Ucraina au intrat peste 40 de politicieni si figuri publice ale caror candidaturi au fost validate de Comisia Electorala Centrala de la Kiev, desi numarul celor care si-au depus candidaturile era aproape dublu. Principalii candidati sunt actualul presedinte ucrainean, Petro Porosenko,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

