- Rusia a impus joi sanctiuni financiare impotriva elitei politice a Ucrainei, inghetand activele de pe teritoriul rus a sute de politicieni si oficiali ucraineni, precum si ale mai multor companii ce apartin unor oameni de afaceri ucraineni, informeaza Reuters. Sanctiunile sunt prevazute intr-un decret…

- Presedintele rus Vladimir Putin are nevoie de intreg teritoriul Ucrainei, deoarece imperiul rus nu exista fara Ucraina, a declarat sambata, la Harkov, seful statului ucrainean Petro Porosenko, citat de agentia de presa Unian, in contextul in care Moscova a anexat in 2014 peninsula Crimeea si este…

- Presedintele ucrainean, Petro Porosenko, s-a intalnit, la New York, cu Reprezentantul Special al SUA pentru Ucraina, Kurt Volker, care i-a inmanat liderului de la Kiev o copie simbolica a declaratiei semnate de secretarul de stat american, Mike Pompeo, privind nerecunoasterea anexarii ilegale a Crimeii…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat un decret privind punerea in aplicare a deciziei din 6 septembrie a Consiliului de Securitate Nationala si Aparare (SNBO) privind denuntarea Tratatului de prietenie, cooperare si parteneriat intre Ucraina si Rusia, informeaza luni site-ul oficial al presedintiei…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a decis, la recomandarea Consiliului National pentru Securitate si Aparare, sa puna capat Tratatului de prietenie, cooperare si parteneriat dintre tara sa si Rusia. Ministerul ucrainean de Externe a confirmat aceasta informatie, adaugand chiar ca a elaborat un…

- „Tratatul de prietenie” dintre Federatia Rusa si Ucraina nu mai are nici o insemnatate. Declaratia a fost facuta de presedintele Comitetului pentru CSI din Duma de Stat de la Moscova, Leonid Kalasnikov, dupa ce presedintele Ucrainei, Petro Porosenko a cerut Ministerului de Externe de la Kiev sa pregateasca…

- Presedintele american Donald Trump a criticat vineri companiile de social media, despre care a afirmat ca au redus la tacere 'milioane de oameni' prin cenzura, transmite Reuters. In postarea sa pe Twitter, presedintele nu a mentionat numele niciunei companii. Marti, Facebook, Twitter si Alphabet…