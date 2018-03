Stiri pe aceeasi tema

- Trei copii mici care s-au imbolnavit de rujeola au murit in ultima saptamana, acestia fiind din judetele Iasi, Bacau si Neamt. De asemenea, medicii au primit confirmarea diagnosticului de rujeola pentru un al patrulea deces care era in investigare, fiind vorba despre un copil de cinci luni din Bacau,…

- Simona Halep a vizitat, miercuri, Spitalul Baptist pentru copii din Miami. Sportiva le-a facut micuților o surpriza, aducandu-le jucarii și stand de vorba cu ei. Intr-un filmuleț postat pe site-ul WTA Tennis, se poate vedea cum numarul 1 mondial merge in vizita la spitalul pentru…

- Cabinetele medicale scolare din municipiul Suceava vor fi reabilitate si dotate cu finantare europeana printr-un proiect transfrontalier implementat in parteneriat cu orasul ucrainean Cernauti, a anuntat astazi, intr-o conferinta de presa, primarul Ion Lungu. Potrivit acestuia, Suceava si Cernauti vor…

- Studioul Experimental in Artele Spectacolului Muzical "Ludovic Spiess" din cadrul Operei Nationale Bucuresti isi reia activitatea dupa cinci ani, prezentand o reluare a spectacolului "Flautul fermecat" de W.A. Mozart, spectacol care a primit in anul 2012 Premiul pentru cel mai bun spectacol - sectiunea…

- CSU Sibiu si BC SCM Timisoara au castigat meciurile jucate in deplasare, luni, in Liga Nationala de baschet masculin. Liderul BC CSU Sibiu a surclasat-o, intr-un meci din etapa a 22-a, pe ultima clasata, CS Dinamo Bucuresti, cu 113-50. Radu Paliciuc a reusit 29 de puncte, 8 recuperari,…

- Viceprimarul Ruslan Codreanu este ingrijorat de demolarea unei gradinițe din sectorul Rașcani, asta dupa ce un agent economic a privatizat terenul. „Albișoara 78/4, gradinița 172 se demoleaza. Cateva informații: Gradinița a aparținut uzinei Tracom. In 2013 pe motiv ca nu sunt copii, a fost vanduta…

- Elevii Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” din Cumpana au fost vizitati, ieri, in noul campus al comunei, de cei care asigura spectacolul cu fiecare ocazie, in Sala Sporturilor din Constanta: baschetbalistii de la BC Athletic si handbalistele de la CSU Neptun. Atmosfera a fost una de sarbatoare,…

- Filmul “The Theory of Everything”, a adus in prim plan viata si cariera astrofizicianului Stephen Hawking. Dar iata cum arata, in realitate, Jane Wilde, prima soție a lui Stephen Hawking, mama celor trei copii ai lui și femeia care i-a fost alaturi pana in clipa morții. Chiar daca a divortat de Jane…

- CUTREMURATOR: Tanara de 29 de ani, mama a trei copii, s-a sinucis. A fost gasita spanzurata de catre fiul ei in varsta de 5 ani.FOTO Tragedie de nedescris intr-o comuna din Satu Mare. O femeie de 29 de ani, mama a trei copii, s-a spanzurat sub acelasi acoperis cu fiul sau, in varsta de doar cinci ani.…

- O familie cu doi copii din Constanta care a ramas inzapezita cu masina in zona Padina-Pestera din muntii Bucegi a fost ajutata de jandarmii montan, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Dambovita, remis vineri. ''Jandarmii montani de la Postul…

- Petre Apostol Singura echipa prahoveana de handbal inscrisa in acest sezon in competitiile nationale la nivel de seniori, HC Activ CSO Plopeni, in Divizia A feminina, a disputat doua meciuri in cinci zile, miercuri fiind programata etapa intermediara. Mai intai, elevele antrenorului Mircea Anton au…

- Ne aflam in plin sezon al racelilor, iar un prim semnal de alarma este febra, care inseamna temperatura corporala mai mare de 37,2 grade Celsius masurata axial, 37,5 grade Celsius oral si 38 de grade Celsius masurata rectal. Iata cum procedam atunci cand copilul are febra mare sau ajunge la convulsii…

- Politistii din Prahova cauta doi copii care au fost luati de tatal lor fara acordul mamei, in acest caz fiind deschis un dosar penal pentru lipsire de libertate si nerespectarea hotararilor judecatoresti. Cei care pot oferi informatii car...

- Fructul de avocado are foarte multe beneficii nutritionale, iar prepararea sa este relativ usoara, mai ales pentru micul dejun, fiind foarte hranitor pentru copii. Un avantaj la avocado este acela ca poate fi combinat cu numeroase branzeturi, legume, cereale integrale sau chiar oua. Iata mai jos cateva…

- Din cauza drumului inzapezit, un microbuz cu copii din Republica Moldova a ramas blocat pe un traseu din regiunea Odesa. Despre aceasta a anunțat președintele Consiliului regional al Belgorod-Dnestrovsk, Valeri Lobanov, pe pagina sa de Facebook. Potrivit lui, pe drumul aflat in apropierea satului Belenkoe…

- Partida Universitatea Craiova – Dinamo București, din sferturile Cupei Romaniei a fost amanata ieri de FRF, pana la o data ce va fi anunțata ulterior. Presa centrala a aflat ca jocul va fi reprogramat pentru 13 martie, mult peste așteptarile ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au intervenit astazi in localitatea Cobadin pentru a prelua doi copii care aveau nevoie de tratamnent medical. Potrivit purtatorului de cuvant al ISu Dobrogea, Anca Chirita, este vorba despre un copil de…

- Jenna Greenwood, in varsta de 31 de ani, a fost gasita spanzurata, cu toate ca se știa despre aceasta ca este o mamica devotata. Jenna Greenwood, din Yorkshire, a ales sa moara in propria casa.

- Minune in viata femeii din Dolj care anul trecut in luna mai si-a pierdut ambii copii intr-un accident rutier grav. Este insarcinata cu gemeni, si, surprinzator, va avea fata si baiat. Mimi, asa cum o stiu apropiatii, i-a pierdut pe Florin si pe Gabriela anul trecut. A fost tragedie in familia lor.…

- Un elev, de 15 ani, de la Liceul "Emil Racovita" din Galati a ajuns in stare grava la Spitalul de Copii din localitate, cu arsuri pe 25% din corp, dupa ce a facut un experiment, inspirat, cel mai probabil, de pe internet.

- Liga I Etapa a 26-a (ultima din campionatul regular): vineri, 23 februarie – ora 20.45: „U” Craiova – Poli Timișoara; sambata, 24 februarie – 19.45: Astra Giurgiu – Dinamo București, FC Botoșani – Gaz Metan Mediaș, Poli Iași – FC ...

- Bisericile Ortodoxe din comuna Homoroade și satul Tataraști, impreuna cu Primaria și Școala Gimnaziala, organizeaza prima tabara creștina pentru 80 de copii, in perioada 5-8 iulie 2018. In cele 4 zile, cei mici vor avea parte de intreceri sportive, jocuri și plimbari in aer liber, activitați de creație…

- Un barbat in varsta de 40 de ani, din Ghergheasa a fost depistat la volanul unui microbuz ce transporta 16 elevi pe drumul judetean 203 A, in afara aceleeasi localitati. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o concentratie de 1.27 mg/l alcool pur in aerul expirat, barbatul fiind condus la…

- Drama pe sosea. Un mort si cinci raniti, intre care 2 copii. Un autoturism a patruns pe contrasenssi s-a izbit frontal de o alta masina. FOTO O persoana a murit, iar alte cinci, intre care doi copii, au fost ranite intr-un accident rutier produs pe DN 7, in zona localitatii Santuhalm din judetul Hunedoara,…

- Numarul afectiunilor respiratorii si-a continuat trendul ascendent si in saptamana 5-11 februarie 2018, potrivit DSP Dambovita, fiind diagnosticate cu infectii acute ale cailor respiratorii superioare 1.125 de persoane.

- Doi copii de 14 și, respectiv, 6 ani a fost spitalizați la Spitalul Raional Cahul dupa ce s-au intoxicat cu gaz de la o instalație de incalzire autonoma. Incidentul a avut loc in acesta dimineața in satul Roșu.

- La doar patru zile de la victoria cu Politehnica Iasi, echipa de handbal seniori a Universitații Suceava va evolua din nou in Liga Naționala, de aceasta data in fața propriilor suporteri, in compania campioanei en-titre a Romaniei, Dinamo. Partida din etapa cu numarul 19 este programata joi, 15 ...

- Dupa ce ieri, Doina Bascovului a bifat calificarea in semifinalele competitiei „Duelul Ansamblurilor”, astazi vor fi alte emotii pentru argeseni. De data aceasta Doina Carcinovului va incerca sa se califice intre primele sase ansambluri din aceasta competitie. Argesenii se vor duela cu un ansamblu…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta s au pronuntat, ieri, printr o decizie definitiva, intr un dosar in care doi copii gemeni fata si baiat , de clasa 0, ar fi fost agresati chiar de catre cea care le era profesoara. Fapta a avut loc la Scoala Gimnaziala nr. 2 "Viceamiral Ioan Murgesculdquo;…

- Direcția de Sanatate Publica a primit confirmarea, de la Institutul Național de Boli Infecțioase ,,Prof. Dr. Matei Balș” privind depistarea unor cazuri de gripa, la patru persoane din județul Buzau. Este vorba despre un adult și trei copii de 2, 5 și 16 ani. Doi dintre copii și adultul sunt la acest…

- Proiectul „Reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii «Sf. Maria» Iasi" a fost lansat oficial, in prezenta conducerii judetului - presedintele CJ Maricel Popa si prefectul Marian Serbescu - si a directorului spitalului, Radu Terinte. Investitia insumeaza 40 la suta din totalul…

- Programul sferturilor de finala: Joi, 27 februarie 2018 CS Gaz Metan Medias – AFC Astra, ora 20:30, Digi Sport, Telekom Sport Vineri, 28 februarie 2018 AFC Hermannstadt - FC FCSB, ora 18:30, Digi Sport, Telekom Sport, PRO X AFC Botosani – ACSM Politehnica Iasi,…

- Invatamantul vrancean este, sigur, mai sarac si mai trist! Inceputul de an a adus o veste trista invatamantului vrancean. La varsta de 74 de ani, binecunoscutul profesor de limba franceza, domnul Eftandopolos Vasilis, a trecut marti dimineata, 30 ianuarie 2018, la cele vesnice. Imbolnavindu-se in urma…

- Un tanar de 16 ani a fost grav accidentat pe Calea Moților din Cluj-Napoca, joi, in jurul pranzului. Adolescentul voia sa traverseze strada, numai ca a ales sa faca asta prin loc nepermis. Un autoturism a surprins și accidentat pietonul. Elevul voia sa traverseze strada in zona stației „Spitalul de…

- O fetita de un an si patru luni se afla internata la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi cu arsuri pe 12- din suprafata corporala dupa ce mai multe obiecte textile din casa au luat foc din cauza jarului care a cazut peste ele. Atunci cand focul a cuprins camera, aceasta se afla acasa impreuna cu…

- Un incendiu puternic a izbucnit luni dupa amiaza la o casa din satul Paltinis, comuna Bacesti din Vaslui. Doi copii in varsta de 3 ani, respectiv un an si opt luni, au fost preluati de un elicopter SMURD in stare grava si au fost adusi la Spitalul de Arsi din Bucuresti.

- Epidemia de gripa face ravagii in Statele Unite. 37 de copii au murit plus foarte multi adulti, dar numarul exact al victimelor nu este cunoscut. Medicii avertizeaza: cei mai vulnerabili in fata bolii sunt cei cu varste cuprinse intre 50 si 64 de ani.

- Lica Gherghilescu a demisionat din functia de director al Teatrului pentru Copii si Tineret "Calutul de mareldquo; la 1 noiembrie 2017. Preavizul sau expira la 31 decembrie 2017, dupa 17 ani de cand preluase destinele teatrului constantean. Motiv pentru care, in ultima sedinta a Consiliului Judetean…

- Zeci de timișoreni, angajați ai MAI și reprezentanți ai autoritaților au participat, miercuri dimineața, la ceremonia militara și religioasa de la monumentul lui Alexandru Ioan Cuza din fața sediului IPJ Timiș, de Ziua Unirii Principatelor Romane. La finalul ceremoniei, ei și-au dat mana in Hora Unirii.

- Echipa de fotbal Dinamo Bucuresti a invins formatia poloneza Termalica BB Nieciecza cu scorul de 1-0 (1-0), miercuri, la Pyrgos, intr-un meci amical jucat in stagiul de pregatire din Cipru, potrivit site-ului clubului din Soseaua Stefan cel Mare. Unicul gol al partidei a fost marcat de…

- Nu sunt drumuri inchise in Cluj. Se acționeaza pe 60 de sectoare de drum In cursul diminetii de marti, 23 ianuarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice de iarna.…

- Speak si-a gasit fericirea langa Stefania, iar cei doi au inceput sa se gandeasca la o familie si la copii. Cantaretul si partenera sa au o relatie frumoasa, iar Speak pare ca se aseaza usor, usor, la casa lui de cand a cunoscut-o pe „Libelula”. Speak are ochi numai pentru iubita sa si ea ii duce dorul…

- Platforma video YouTube, filiala a Google, va inaspri regulile de acces si controalele asupra canalelor sale pentru a-i linisti pe clientii sai publicitari dupa o serie de derapaje constatate in continutul lor online, relateaza AFP. 'Nu se poate nega ca 2017 a fost un an dificil cu mai multe…

- Doi parinți și-au ținut captivi cei 13 copii, in condiții greud e imaginat! Cei mici erau murdari, infometati si tinuti in intuneric. Unii dintre ei erau chiar legati cu lanturi de pat!

- Incident grav la o unitate de invatamant din Dambovita. Cinci copii de la gradinita din comuna Bucsani au fost infestati cu TBC de la educatoarea lor. Femeia avusese TBC in trecut, iar boala a recidivat. (VEZI SI: Si-a luat copilul de la gradinita si a observat pe corpul lui mici rani rosii. Cand i-a…

- FC Dinamo Bucuresti a anunta transferul mijlocasului spaniol Aitor Rueda Monroy la clubul din Stefan cel Mare.Nascut pe 18 octombrie 1987, in Spania, Aitor Rueda Monroy si-a inceput cariera la academia de juniori a clubului Atletico Madrid si a mai evoluat pentru UD Logrones, Ceahlaul Piatra…

- Ionut Negoita, finantatorul formatiei Dinamo Bucuresti, a tinut sa-i linisteasca pe fanii echipei pregatite de Vasile Miriuta. Dupa transferul la Anzhi a lui Paul Anton pentru suma de 300 mii de euro, au aparut informatii conform carora Dinamo ii va ceda in aceasta iarna si pe AdamNemec si Jaime Penedo,…

- Monica Gabor a fost supusa testului adevarului, de catre fiica sa, Irinuca! Aceasta, alaturi de Irinuca si Anthony a trebuit sa raspunda la anumite intrebari, pentru a afla daca o cunoaste atat de bine pe micuta.

- Anthony Milan Ross, un chef vegan, a fost acuzat de crima, dupa ce și-a ucis fosta soție și cei doi copii. Poliția a declarat ca Anthony a fost arestat, dupa un schimb de focuri de arma cu ofițerii. Intervenția autoritaților a avut loc într-un complex de apartamente de lux Phoenix, Arizona,…

- Rapperul Eminem este primul artist din istoria Billboard 200 care are opt albume consecutive ce au debutat pe primul loc in clasament, dupa ce „Revival”, lansat pe 15 decembrie, a fost vandut in 267.000 de unitati. Potrivit Nielsen Music, din totalul unitatilor vandute, 197.000 au reprezentat copii…