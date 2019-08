KOMMERSANT: Revenirea la formatul G8 nu reprezintă pentru Rusia un scop în sine Secretarul de presa al presedintelui Rusiei, Dmitri Peskov, a declarat ca revenirea la formatul G8 este posibila doar în conditiile unui consens al tuturor tarilor participante G7 asupra acestei probleme. Potrivit afirmatiilor sale, pentru Rusia revenirea la G8 nu reprezinta un scop în sine. Partea rusa "nu a refuzat niciun fel de format de dialog", însa nu are de gând sa impuna nimanui "participarea sa" într-un club politic, scrie Rador, citând Kommersant.



