- Rusia Unita, partidul care il sprijina pe Vladimir Putin, a pierdut mai multe mandate in consiliul local al Moscovei, dar are in continuare peste jumatate și controleaza legile care se dau. Deși nu au fost anunțate inca rezultatele finale la alegeri, parțialele arata ca partidul lui Putin a pierdut…

- Ungaria a permis transportului de armament rusesc sa tranziteze spatiul sau aerian, având destinatia Serbia, în pofida sanctiunilor impuse de UE, sanctiuni ce vizeaza produsele militare de provenienta ruseasca. România a blocat anterior transportul de armament rusesc pe Dunare, din…

- Majoritatea covârsitoare a norvegienilor considera ca Rusia si presedintele acestei tari, Vladimir Putin, reprezinta o amenintare pentru întreaga lume - potrivit unui sondaj Ipsos, comandat de ziarul Dagbladet. Studiul sociologic arata ca 67% din populatia Norvegiei considera ca Putin si…

- Europa se confrunta cu un important flux migrator intern, nu doar cu unul extern. Sute de mii de persoane din sudul Europei migreaza spre vest iar satele se golesc. Spitalele se golesc din cauza lipsei doctorilor si a asistentelor, scrie ziarul turc Hurriyet, citat de Rador.În tarile Europei…

- Mai multi opozanti rusi au fost arestati de politie duminica la Moscova in timpul unei manifestatii impotriva inlaturarii candidatilor independenti si ai opozitiei din alegerile locale care vor avea loc in septembrie, potrivit AFP. Manifestatia, care nu a fost autorizata de autoritati, a reunit aproape…

- Manifestatia, neautorizata, a fost organizata de un grup de candidati, printre care aliati ai opozantului si bloggerului anticoruptie Aleksei Navalnii.Protestatarii ii reproseaza Comisiei Electorale a Federatiei Ruse ca blocheaza intentionat candidaturile opozantilor si independentilor…

- La Tbilisi continua acțiunile de protest prin care se cere demisia ministrului de interne, fixarea de alegeri parlamentare anticipate conform sistemului proporțional și eliberarea tuturor persoanelor reținute în noaptea de joi spre vineri, în timpul acțiunii de înabușire a mitingului.…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, care l-a primit, luni, la Paris, pe omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca nu dorește sa permita retragerea completa a Federației Ruse din Consiliul Europei, potrivit RBS și Rador. Pe de alta parte, potrivit lui Macron, Franța susține…