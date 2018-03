KMG International, rezultate record in 2017

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul KMG International a realizat un profit net de 80 milioane dolari, anul trecut, in crestere de sase ori comparativ cu 2016, iar in perioada urmatoare se va concentra pe dezvoltarea in Romania, se arata intr-un comunicat de presa al companiei. Contribuţia grupului la bugetul României…

- "Anul 2017 reprezinta un punct cheie in evoluția Grupului, nu doar pentru rezultatele record atinse, ci și pentru ca am reușit sa consolidam și sa transformam activitațile Grupului la nivelul unui leader regional. Acum este momentul și suntem pregatiți pentru a trece la alt nivel, sa ne…

- Grupul KMG International (KMGI), deținatorul Rompetrol, a inregistrat anul trecut rezultate și operațiuni record, in linie cu evoluția pozitiva inceputa in 2012 – momentul cheie al finalizarii cu succes a programului de modernizare și creștere a capacitații de procesare a principalei rafinarii – Petromidia…

- Marți, 13 martie, a avut loc la Craiova, la sediul Societații „Media Sud Europa S.A.”, o intalnire a peste 20 de ziariști craioveni, ocazie cu care s-a constituit Grupul de lucru Craiova-Dolj al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania. Cei prezenți ...

- Grupul israelian Elbit Imaging, principalul actionar al dezvoltatorului imobiliar Plaza Centers, care se ocupa de multi ani de transformarea Casei Radio intr-un centru comercial, a acceptat sa plateasca o amenda civila de 500.000 de dolari in SUA, dupa ce autoritatile americane au decis ca israelienii…

- Intalnire Mihai Fifor cu Robert Karem Foto: MApN. Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut ast[yi o întrevedere cu asistentul secretarului american al apararii pe probleme de securitate internationala, Robert Karem, prezent la Bucuresti cu prilejul Reuniunii ministrilor apararii în…

- Direcția de Sanatate Publica a explicat de ce au aparut viermi la Spitalul de Pediatrie Galați. Nevertebratele puteau sa apara și din cauza umezelii din grupul sanitar, motiv pentru care inspectorii DSP nu au aplicat nicio sancțiune unitații medicale. Reprezentanții DSP Galați susțin ca reprezentanții…

- Promovarea intensiva pe care Organizația Naționala de Turism a Serbiei impreuna cu organizațiile turistice regionale au facut-o anul trecut in Romania, mai ales in Timișoara, a dat rezultate. Faptul a fost confirmat și de președintele sarb Aleksandar Vucic, aflat intr-o vizita in Romania. Cu prilejul…

- Anul 2017 a fost unul al belsugului la stat. Au aparut 20.000 de noi bugetari, un record al ultimilor ani. Multi s-au angajat in ultimele luni si si-au ales bine momentul, pentru ca tocmai atunci au crescut lefurile. De pildă, cei din administraţia publică - de la primari, până…

- Au avut loc 12 percheziții domiciliare la persoane banuite de constituire a unui grup infracțional organizat sprecializat și traficul de migranți. Din cercetari efectuate s-a stabilit ca „in cursul anului 2017, pe raza județului Timiș s-ar fi constituit și ar fi acționat un grup infracțional organizat,…

- Compania britanicaDS Smith a anuntat miercuri finalizarea procesului de achizitie a companiilor EcoPack si EcoPaper din Romania, achizitie in valoare de 208 milioane euro. Impreuna, cele doua companii constituie unul dintre cele mai mari grupuri producatoare de ambalaje si hartie din Romania. EcoPack…

- Mihalea Buzarnescu isi trece in CV o noua premiera in aceasta saptamana: va lua startul pentru prima data pe tabloul principal al unui turneu Premier Mandatory. La 29 de ani, stangacea completeaza lista cu 'pentru prima data' inceputa in urma cu noua luni, in afara top 500. Bucuresteanca…

- Citeste si: Record la calatorii anul trecut. Romanii au cheltuit peste 3 mld. euro pe vacante in strainatate, cu 60% mai mult fata de 2016 si dublu fata de 2008 Cum vrem sa promovam turismul: Romania are 7.000 de unitati de cazare, dar cele mai multe sunt pensiuni de mici dimensiuni, care nu se ridica…

- Sistemul bancar din Romania obtinut anul trecut un profit net de aproximativ 5,6 miliarde de lei (circa 1,2 mld. euro), iar activele au urcat la un varf de 427,4 miliarde de lei (94 mld. euro), sustinute de ascensiunea creditarii, dupa cum reiese din datele preliminare ale BNR citate de zf.ro. In 2016,…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, anunta ca a obtinut un rezultat net consolidat in valoare de aproximativ 22 de milioane de dolari „pe fondul unor recorduri istorice de productie realizate atat de rafinaria Petromidia Navodari, cat si de rafinaria Vega Ploiesti”. …

- Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, și-a reconfirmat profitabilitatea in 2017, obținand un rezultat net consolidat* in valoare de aproximativ 22 milioane USD, pe fondul unor recorduri istorice de producție realizate atat de rafinaria Petromidia Navodari, cat și de rafinaria Vega…

- Anul trecut a fost unul excepțional pentru cel mai mare producator național de gaze naturale din Romania, care a obținut rezultate financiare record atat in ceea ce privește afacerile derulate, cat și din punct de vedere al rezultatului net.

- Numar record de mașini second-hand inmatriculate in țara noastra Numarul autoturismelor second-hand înmatriculate în România, în prima luna din acest an, a fost de peste patru ori mai mare decât în ianuarie anul trecut, depasind 39 de mii de unitati, reiese din…

- De-a lungul istoriei, Romania a cucerit o singura medalie la Jocurile Olimpice de Iarna, un bronz prin cuplul Ion Panturu – Nicolae Neagu la JO 1968 din Grenoble. Iar la ce vesti vin din PyeongChang (Coreea de Sud), performanta de acum 50 de ani va ramane unica.

- Așadar, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri, 7 februarie, la sediul ministerului, o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Paul Brummell. Agenda de discutii a inclus subiecte de actualitate legate de cooperarea bilaterala…

- Romania este pe ultimul loc in Europa din punct de vedere al capacitatii de a atrage si tine in tara personalul calificat, arata un studiu al think-tank-ului belgian Bruegel. In conditiile recesiunii si somajului ridicat consemnate dupa 2008, lipsa fortei ...

- Romania: Dacia isi mentine poziția de lider de piața, cu o cota de aproape 29%. Internațional: Vanzarile Dacia au crescut cu 12%, ajungand la aproape 612 000 unitați. Lansat in luna decembrie, noul Duster se anunta drept un succes al marcii in segmentul SUV. Vanzarile Dacia s-au ridicat in 2017 la 655…

- Dupa ce a cucerit Ungaria și Cehia, reușind sa se situeze printre primele cinci branduri, una dintre cele mai importante companii din Germania iși face intrarea in țara noastra.Gigantul nu vrea sa dea nicio șansa concurenței de pe piața romaneasca. Conform Bugetul.ro, firma a facut deja demersuri…

- Grupul de migranți a fost descoperit joi dimineața, pe raza localitații de frontiera Lațunaș. Erau 14 barbați, 10 femei și opt copii, cetațeni irakieni, spun polițiștii de frontiera. Migranții au fost depistați la aproximativ un kilometru de granița cu Serbia, dupa ce au patruns pe teritoriul…

- Echipa romaneasca Atlantic 4, din care face parte si brasoveanul Andrei Rosu, a incheiat cu bine cursa de traversare a Oceanului Atlantic. Brașoveanul Andrei Roșu, in echipaj cu Vasile Oșean, Ionuț Olteanu și Marius Alexe, a traversat Atlanticul, in ambarcațiunea „Maria” (cea mai rapida barca de tip…

- Romania este din nou criticata la nivel international. Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) publica, astazi, raportul privind coruptia din tara noastra. Expertii arata ca autoritatile...

- Vanzarile de mașini noi și second-hand au atins un record istoric in 2017. Autoturismele noi au depașit vanzari de peste 100.000 de unitați, iar cele rulate 1,1 milioane de unitați, potrivit unei analize.

- Vestea morții lui Dolores O'Riordan, solista trupei "The Cranberries", la doar 46 de ani, a indoliat intreaga lume. S-a prabușit in timp ce inregistra in studio. Toate ziarele au titrat in seara de 15 ianuarie tristul titlu. Cat despre Romania, trupa inseamna "Dreams", inseamna "Zombie" și inseamna…

- Grupul auto francez Renault a anuntat luni o crestere de 8,5% a volumului de vanzari globale in anul 2017, pana la o cifra record de 3,76 milioane de autoturisme si utilitare usoare, gratie...

- Fotocredit: Audi Audi a reușit in 2017 cel mai bun an al sau in materie de vanzari, constructorul din Ingolstadt contorizand la finele anului 1.878.100 de automobile livrate. Astfel, in ciuda unui debut de 2017 extrem de problematic, germanii au depașit totalul vanzarilor din 2016 cu 0.6%. Grupul…

- Grupul francez Carrefour a anuntat achizitionarea unei participatii de 17% la retailerul online de moda Showroomprive.com, cu suma de 79 de milioane de euro, de la retailerul de mobilier Conforama, potrivit Reuters.

- Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu apreciaza ca statele din zona Marii Negre au devenit un “poligon de incercare” pentru Rusia. In acest context, spune șeful diplomației romane, cooperarea și parteneriatul strategic romano-american este tot mai important pentru asigurarea stabilitații regionale.…

- Daca ești pasionat de film și iți dorești sa lucrezi in domeniu, ai acum oportunitatea de a colabora cu un festival internațional de film! Programul BIEFF 2018 INTERNSHIP iți ofera ocazia de a te alatura unei echipe tinere și entuziaste, care produce singurul festival din Romania dedicat experimentului…

- Estonia isi propune lansarea primei criptovalute nationale din lume, astfel ca oricine cu acces la internet, din orice colt al lumii, isi va putea deschide o afacere aici fara a pune piciorul fizic in aceasta tara, in conditiile in care Romania nu a reusit inca sa-si creeze Grupul de Lucru pentru…

- La inceput de an, 150 locuri de munca sezoniere in domeniul agricol sunt disponibile in Spania, prin intermediul Retelei EURES Romania. Grupul de firme Queralt (Fruits Queralt) din provincia Lleida este format din mai multe ferme al caror obiect de activitate este producerea si comercializeaza fructelor.…

- Firma vasluiana a achizitionat pe bursa peste 60% din volumul gazelor tranzactionate. Societatea furnizeaza gaze in aproape toate judetele tarii, avand printre clienti in portofoliu clienti cu greutate – universitati, spitale, aeroporturi etc. Adrian Tighici, directorul Gaz Est Vaslui, a precizat ca,…

- Presedintele american Donald Trump a ironizat pe Twitter pe tema incalzirii climatice, in timp ce Statele Unite sunt afectate de un val de frig extrem, cu temperaturi de pana la -40 grade Celsius, noteaza vineri AFP, potrivit Agerpres. 'In Est, ar putea fi ajunul de an nou CEL MAI FRIGUROS inregistrat…

- Politistii din Prahova efectueaza vineri cinci perchezitii in localitatile Valenii de Munte, Mizil si Cerasu la locuintele unor persoane banuite ca ar fi efectuat operatiuni cu articole pirotehnice fara a avea acest drept, informeaza IPJ Prahova, potrivit Agerpres.Vezi și: SONDAJ - Record…

- Dante International SA, compania care deține eMAG, este investigata de Consiliul Concurentei privind un posibil abuz de pozitie dominanta. Investigația derulata vizeaza un posibil comportament discriminatoriu al Dante in raport cu comercianti cu amanuntul de produse de larg consum, care reprezinta…

- „Suntem ingrijorati de statul de drept. Sistemul judiciar ar trebui sa fie independent, iar aceste legi nu ajuta in acest sens. Vom cerceta cu atentie aceste legi si vom discuta despre acest lucru cu partenerii nostri din Romania. Eu nu cred ca in acest moment Romania se afla in situatia Poloniei, dar…

- Romania a fost, in anul 2016, principalul furnizor de clapari de ski pentru celelalte state UE, 27% din claparii de ski exportati intracomunitar provenind din Romania, arata datele publicate vineri de Eurostat. Danemarca a furnizat 68% din brazii de Crăciun pentru statele membre UE, în timp…

- Tabloul „Florareasa”, realizat de pictorul barladean Nicolae Tonitza in anii 1923-1924, a fost adjudecat la o licitație organizata in București pentru suma record de 150.000 de euro. Lucrarea a facut parte din colecția comandantului forțelor militare germane din Romania in timpul celui de-al Doilea…

- Cu cateva zile inainte de Craciun, barbații din Focșani primesc un cadou neașteptat. Se deschid in orașul nostru Outlet Louis Purple și Outletformens, locul care va deveni destinația favorita a barbaților cu stil din zona. Aici, barbații vranceni vor gasi moda de pe strazile din Paris,…

- Atmosfera Sarbatorilor de Iarna a fost intregita, marti seara, la Alba Iulia, cu un concert de Craciun, prezentat in Piata Cetatii de Casa de Cultura a Studentilor. Alexantru Pal, Roxana Reche, Violeta Deminescu-Jurca, Daniela Tarnauceanu, Grupul „Ziene Sanziene”, Turca de la Berghin, Millenium C, Gabriel…

- Grupul chinez CEFC si compania est-europeana Penta Investments au avansat o oferta comuna pentru preluarea Central European Media Enterprises (CME), compania mama a Pro TV, in timp ce fondul PPF s-a retras din cursa, au declarat surse citate de Reuters.Central European Media Enterprises face…

- Dupa 2000 de ani de la exilul fortat de Roma, celebrul poet Publius Ovidius Naso a fost reabilitat, printr-o hotarare a Consiliului municipal al Romei, care a aprobat in unanimitate o rezolutie pentru "repararea prejudiciului grav" suferit de autorul scrierilor "Arta iubirii" si "Metamorfoze", potrivit…