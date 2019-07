KLYDE – Summertime Dreaming KLYDE revine cu prima lansare independenta din cariera sa, o abatere de la stilul cu care ne-a obișnuit pana acum, pe care artistul o descrie ca fiind “visul unei zile de vara”. Inspirat de natura și anotimpul preferat al artistului, single-ul are un sound nostalgic care vorbește despre sentimentele intense ale iubirii de o vara. “«Summertime Dreaming» este mai mult o stare decat o piesa propriu zisa. Fiind probabil cea mai matura creație de-a mea de pana acum, ma reprezinta cel mai bine in prezent și imi doresc sa transmita o stare de visare și nostalgia vremurilor simple de demult”, spune artistul.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

