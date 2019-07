Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Republicii Moldova, Eduard Harujen, și-a depus joi demisia, susținând ca în ultimele zile instituția pe care a condus-o a fost supusa unui atac fara precedent și ca spera ca gestul sau "sa opreasca atacurile furibunde asupra instituției". Președintele Igor…

- Codrin Stefanescu scrie pe Facebook are informatii potrivit carora vor urma evaluari si reevaluari in partid. "Vom fi evaluati si reevaluati. Asa ne-a informat, in secret, un porumbel al pacii. Doar Pieleanu stie de ce, dar cica tace malc", scrie Codrin Stefanescu, pe Facebook. Tag-uri Nume: Codrin…

- Raluca Turcan a lansat o serie de acuzații pe aceasta tema la adresa Ministerului Sanatații, dar CNAS vine cu contraargumente și explicații care contrazic afirmațiile deputatului liberal. O postare facuta in cursul zilei de ieri pe pagina oficiala de Facebook de catre liderul deputaților liberali,…

- Patru cladiri ale companiei Facebook au fost evacuate luni, iar doua persoane sunt suspectate ca ar fi fost expuse la substanța toxica sarin, dupa primirea unui pachet, a anunțat un oficial din orașul Menlo Park, California, unde compania își are sediul, scrie Mediafax, citând Reuters. Cele…

- Fostul presedinte al PSD Mircea Geoana a spus miercuri ca ramane fidel social-democratiei si incurajeaza ''nevoia PSD de a depasi o perioada grea'', dar deocamdata nu doreste sa revina in ''politica militanta''. "Inima mea va ramane intotdeauna fidela social democratiei, ideilor progresiste si valorilor…

- Lorelai Moșneguțu a fost invitata in America la aniversarea a 25 de ani a Challenged Athletes Foundation. Ce note a obtinut Lorelai Mosanegutu la Evaluarea Nationala "Dragii mei, am fost invitata in aprilie in San Diego (California) cu ocazia aniversarii a 25 de ani a fundației Challenged…

- San Francisco este primul oras din Statele Unite ale Americiii care interzice folosirea recunoasterii faciale. Astfel, noua tehnologie nu va putea fi utilizata de autoritatile locale. In plus, orice plan al autoritatilor de a cumpara astfel de tehnologii de supraveghere trebuie sa fie aprobat…

- Andrei Caramitru, consilierul președintelui USR, Dan Barna, scrie, într-o postare pe Facebook intitulata "Imensa greșeala a elitismului", ca, pentru a putea urca la un scor electoral de 30%, "trebuie sa fim o mișcare și pentru zidari, chelneri, șoferi, sudori, casieri, muncitori…