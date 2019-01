Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana olandeza KLM a decis sa anuleze 159 de zboruri europene programate pentru ziua de marti, spre si dinspre aeroportul Schiphol din Amsterdam, din cauza unei furtuni care este programata sa loveasca marti Olanda, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Din cauza vantului puternic…

- Thailanda a anulat joi zborurile catre o populara insula turistica, a inchis statiuni de la malul marii si a evacuat platformele petroliere din larg in conditiile in care tarmurile sale sudice sunt amenintate de prima furtuna tropicala din ultimii 30 de ani, informeaza Reuters. Furtuna tropicala Pabuk…

- Un roman a fost arestat in Olanda, joi seara, dupa ce a amenințat cu un cuțit mai mulți pasageri din aeroportul Schiphol din Amsterdam și a strigat ca ar avea ceva periculos in geanta, conform Digi24. Aeroportul a fost evacuat. Romanul, in varsta de 47 de ani, cu reședința in Haga, a fost incatușat…

- Mai multe state europene au cerut sau intentioneaza sa ceara unor producatori auto sa recheme de pe piata vehicule diesel, din cauza manipularii testelor de poluare ale acestora, potrivit publicatiei germane Bild am Sonntag, transmite Reuters, conform news.ro.Potrivit publicatiei, autoritatile…

- Atacantul uruguayan Luis Suarez va absenta de pe teren doua saptamani, din cauza unui tratament cu celule stem la genunchiul drept, a anuntat FC Barcelona, citata de Reuters. Suarez a acuzat dureri si nu a fost inclus in lotul catalanilor pentru deplasarea din Olanda, la meciul de miercuri…