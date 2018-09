Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a decis expulzarea consulului ungar din Transcarpatia, dupa ce televiziunile de la Kiev au difuzat un video in care acesta elibereaza in masa pașapoarte cu cetatenie maghiara unor localnici. In videoclip, locuitorii din Berehove depun juramantul Ungariei si primesc documente de cetatenie. Dupa…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat un decret privind punerea in aplicare a deciziei din 6 septembrie a Consiliului de Securitate Nationala si Aparare (SNBO) privind denuntarea Tratatului de prietenie, cooperare si parteneriat intre Ucraina si Rusia, informeaza luni site-ul oficial al…

- Un numar de 40 de tineri concurenți din intreaga țara, dar și dincomunitațile romanești din Serbia, Ucraina, Kazahstan și Republica Moldova, participa in aceste zile la Festivalul Național de Folclor Strugurele de Aur , dorind sa pastreze și sa valorifice tradițiile populare autentice, istoria, graiul,…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, anunța, pe Facebook, masurile luate in ședința de Guvern de ieri pentru sistemul judiciar. Printre acestea, OUG privind prelungirea mandatului șefului Inspecției Judiciare, suplimentarea de posturi pentru aceasta instituție, trecerea unor cladiri in administrarea…

- Riscul unei confruntari intre Rusia si SUA este in crestere, a declarat marti seara ministrul de externe rus Serghei Lavrov la televiziunea publica Pervii kanal, invocand ca argument avansarea infrastructurii militare a NATO catre frontierele Federatiei Ruse, potrivit agentiilor de presa (oficiale)…

- Activitatea NATO in statele baltice a transformat regiunea intr-o zona in care incidentele au devenit posibile, a declarat purtatoarea de cuvant a ministerului rus de Externe, dupa ce un avion de vanatoare spaniol a lansat accidental o racheta in Estonia, relateaza site-ul agenției Tass, potrivit…

- Muzeul Județean Satu Mare va beneficia de finanțare prin intermediul programului ENPI HUSKROUA. Proiectul “Culture-conect. Mobilitate culturala in zona de granița” vizeaza cercetarea și promovarea comuna a patrimoniului și conservarea peisajului rural din județul Satu Mare, județul Presov (Slovacia)…

- "Ungaria sprijina ferm integritatea teritoriala si suveranitatea Ucrainei. Dar razboiul vostru cu Rusia nu poate si nu trebuie sa fie o scuza pentru incalcarea drepturilor maghiarilor. Intelegem ca presedintele dumneavoastra, guvernul dumneavoastra si-ar dori sa scape de influenta Rusiei prin scoli,…