Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat luni ca promovarea prosperitatii economice pentru SUA si pentru Romania este una dintre prioritatile cheie pentru parteneriatul strategic al celor doua tari. "Dupa criza financiara globala Romania si-a revenit si acum se bucura de o crestere economica…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat, luni, ca "o oportunitate ratata" a fost un schimb mai mare intre industria cinematografica din Romania si SUA, reiterand ca promovarea prosperitatii economice pentru SUA si Romania este o prioritate pentru Parteneriatul strategic.

- "Dupa criza financiara globala Romania si-a revenit si acum se bucura de o crestere economica foarte puternica devenind mai competitiva, creand legaturi comerciale cu UE, primind investitii straine directe si promovand de stabilitate macro-economica si reforme ale pietei financiare. In timp ce Romania…

- "Dupa criza financiara globala Romania si-a revenit si acum se bucura de o crestere economica foarte puternica devenind mai competitiva, creand legaturi comerciale cu UE, primind investitii straine directe si promovand de stabilitate macro-economica si reforme ale pietei financiare. In timp ce Romania…

- Cererea de carburanti s-a majorat semnificativ anul trecut, cu 6,7%, ca urmare a cresterii economice a Romaniei si suplimentarii parcului auto al tarii cu 630.000 de masini, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom, intr-o conferinta de presa. "Cel mai important factor…

- Dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic a fost principala tema a discutiilor de marti cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a precizat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. "Am discutat despre dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic,…

- Dragnea, dupa intalnirea cu ambasadorul SUA: Daca ar fi deschis subiectul Justitie, as fi refuzat Presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea a declarat marti, legat de intalnirea cu Hans Klemm, ambasadorul SUA, ca a discutat despre Parteneriatul Strategic, iar daca ar fi deschis subiectul…

- Premierul Viorica Dancila, vizita de lucru la Bruxelles. Aceasta se va intalni, saptamana viitoare, cu președintele Comisiei Europene și cel al Consiliului European, și cu Corina Crețu. Anunțul a fost facut in ședința de Guvern, joi. Este prima vizita externa a premierului, de la preluarea mandatului…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, miercuri, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, Feihong Xu, cu aceasta ocazie fiind evidentiata dorinta de intensificare a dialogului politic si de consolidare a cooperarii economice. "Dialogul celor doi oficiali…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, s-a intalnit luni cu premierul Viorica Dancila, la Palatul Victoria. Este prima intalnire dintr-o serie de discutii pe care premierul Viorica Dancila le va avea cu reprezentantii ambasadelor straine in Romania. Intr-un raspuns transmis Digi24, ambasada americana…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca a avut “o intalnire foarte buna” cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, in care au discutat despre vizele pentru romani si despre mentinerea procentului de 2% din PIB pentru Aparare. “A fost ...

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca a discutat cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, despre posibilitatea ca Romania sa devina producator de armament pentru intreaga zona, ea precizand ca Justitia nu a fost una dintre temele abordate in timpul intalnirii de la Palatul Victoria.…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca a avut "o intalnire foarte buna" cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, in care au discutat despre vizele pentru romani si despre mentinerea procentului de 2% din PIB pentru Aparare. "A fost o intalnire foarte buna, o intalnire punctuala.…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a ajuns in urma cu putin timp la Palatul Victoria. Este prima intalnire dintr-o serie de discutii pe care premierul Viorica Dancila le va avea cu reprezentantii ambasadelor straine in Romania.

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului.Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul Dancila…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Așadar, premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea Agerpres, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Ambasadorii SUA, Marii Britanii, Belgiei si Ungariei in Romania au dansat, au baut palinca si au mancat kurtoskalacs (colac secuiesc), sambata, la traditionalul bal de Lasata Secului din Harghita, desfasurat in acest an in localitatea Sansimion, in cadrul caruia a fost inmormantata ritualic iarna,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a intalnit, joi, cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, E.S Hans Klemm. Potrivit edilului, cei doi au discutat despre principalele proiecte care vor fi derulate in acest an, in Capitala.

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a avut o intalnire, joi, 8 februarie, cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm. Cei doi au discutat, potrivit unui comunicat postat de primar pe Facebook, despre investițiile din Capitala și despre strategia Smart City. Ambasadorul i-a mulțumit Gabrielei…

- Presedintele Comisiei economice din Senat, Florin Citu, a anuntat, miercuri, ca o va invita pe Olguta Vasilescu, saptamana viitoare, la Comisia economica din Senat pentru a justifica masurile adoptate. „O voi invita pe ministru Muncii, Olguta Vasilescu, la Comisia economica, saptamana viitoare. A dat…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a inaugurat marti, la Zalau, la Sectia de tineri si adulti a Bibliotecii Judetene Salaj, Raftul American - American Shelf, prilej cu care s-a declarat impresionat de investitiile pe care comunitatile din Romania le fac in bibliotecile publice.Citeste…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat marti, la Zalau, in cadrul unei conferinte internationale de comemorare a Holocaustului, ca este o datorie a noastra colectiva sa educam si sa comemoram, pentru a nu uita tragicele evenimente din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, cand peste…

- In data de 29 ianuarie 2018, la sediul Institutiei Prefectului - Judetul Salaj a avut loc o intrevedere intre Florin Florian, Prefectul judetului Salaj și Excelenta Sa Hans KLEMM - Ambasador al Statelor Unite ale Americii in Romania. La intalnire, alaturi de domnul Florin Florian - Prefectul judetului…

- Intrebat de jurnalisti ce parere are despre schimbarile de Guvern din ultimul an, Hans Klemm a spus ca „nu este o situatie ideala", potrivit Agerpres. „Predictibilitatea, stabilitatea sunt foarte importante pentru Romania si, de asemenea, pentru partenerii sai. Sper ca acum vom intra intr-o perioada…

- “Raftul American”, o colectie de 250 de volume donate de ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, a fost inaugurat marti, 30 ianuarie, la Sectia Tineri si adulti a Bibliotecii Judetene “Ionita Scipione Badescu” Salaj, in prezenta inaltului oficial american si a reprezentantilor…

- Intrebat ce parere are despre schimbarile de Guvern din ultimul an, Hans Klemm a spus ca "nu este o situatie ideala". "Predictibilitatea, stabilitatea sunt foarte importante pentru Romania si, de asemenea, pentru partenerii sai. Sper ca acum vom intra intr-o perioada de stabilitate", a afirmat…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a inaugurat marti, la Zalau, la Sectia de tineri si adulti a Bibliotecii Judetene Salaj, Raftul American - American Shelf, prilej cu care s-a declarat impresionat de investitiile pe care comunitatile din Romania le fac in bibliotecile publice. Raftul…

- Institutia Prefectului Salaj a organizat, luni, 26 ianuarie, o intrevedere intre Florin Florian, prefectul judetului Salaj și Hans Klemm – ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania. La intalnire au participat Tiberiu Marc – presedintele Consiliului Judetean Salaj si Ionel Ciunt – primarul municipiului…

- Hans Klemm, Ambasadorul SUA in Romania, a fost surprins intr-o ipostaza mai puțin obișnuita. El a ieșit la cumparaturi in supermarket, semn ca proviziile s-au cam terminat și la casa reprezentantului oficialul de la Washington DC.

- Programul de misiuni economice pentru 2018 al CCIA Timiș debuteaza cu Japonia! Camera de Comert din Timis in parteneriat cu Camera de Comerț Italiana pentru Romania invita firmele timișene la o misiune economica multisectoriala in Japonia, in perioada 24 martie – 5 aprilie 2018. Evenimentul vizeaza…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a discutat astazi, la Palatul Victoria, cu ambasadorul Regatului Țarilor de Jos, Stella Ronner-Grubacic, despre perspectivele de dezvoltare a cooperarii economice bilaterale. Șeful Executivului a subliniat in acest context ca Romania inregistreaza cea mai mare creștere economica…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a discutat marti, la Palatul Victoria, cu ambasadorul Regatului Tarilor de Jos, Stella Ronner-Grubacic, despre perspectivele de dezvoltare a cooperarii economice bilaterale, se arata intr-un comunicat al Guvernului, remis Agerpres.Potrivit sursei citate, seful Executivului…

- Companiile fac eforturi sa inteleaga schimbarile fiscale recente din Romania, respectiv cum vor afecta acestea salariile platite angajatilor, a declarat ambasadorul american Hans Klemm. Diplomatul a precizat ca aceleasi eforturi sunt facute si de catre Ambasada SUA la Bucuresti, care este…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a participat la o "masa rotunda" la Targu Mures, alaturi de mai multi jurnalisti. Diplomatul a combatut din nou modificarea legilor justitiei. Fara sa dea exemple concrete de modificari problematice, Klemm a sustinut ca se slabeste independenta sistemului judiciar…

- Slabirea legislatiei care permite un sistem judiciar independent si o lupta puternica impotriva coruptiei submineaza si rezistenta nationala si poate expune Romania la amenintari venite de peste hotare, inclusiv la cele din partea Rusiei, intrucat "coruptia este o scena pe care actorii ostili o pot…

- Ambasadorul SUA, Hans Klemm: Avem ingrijorari profunde atunci cand vedem eforturi, acum in Parlament, de a submina tot ceea ce a realizat Romania in ultimii 15-20 de ani, a spus diplomatul american, duminica, in cadrul unei discuții cu jurnaliștii din Targu Mureș . Potrivit acestuia, slabirea legislatiei…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a participat la o "masa rotunda" la Targu Mures, alaturi de mai multi jurnalisti. Diplomatul a combatut din nou modificarea legilor justitiei. Fara sa dea exemple concrete de modificari problematice, Klemm a sustinut ca se slabeste independenta sistemului judiciar…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, aflat la dezbaterea „Pregatire pentru provocarile secolului 21” organizata la Cluj Napoca, a declarat ca Romania și alte țari aliate ale SUA sunt ingrijorate de influența Rusiei și de intențiile pe care aceasta le manifesta in

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat miercuri, la dezbaterea "Preparing for the 21st century threats / Pregatire pentru provocarile secolului 21" organizata la Cluj, ca Federația Rusa a dus campanii de dezinformare pentru a crea confuzie și dezbinare intre aliații NATO.

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat miercuri, la dezbaterea "Preparing for the 21st century threats / Pregatire pentru provocarile secolului 21" organizata la Cluj, ca Federatia Rusa a dus campanii de dezinformare pentru a crea confuzie si dezbinare intre aliatii NATO. "Cativa aliati,…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat miercuri, la dezbaterea "Preparing for the 21st century threats / Pregatire pentru provocarile secolului 21" organizata la Cluj, ca Federatia...

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat miercuri, la Cluj, ca Regele Mihai a fost un patriot curajos, care a facut eforturi pentru a asigura o Romanie libera. "Vreau sa exprim condoleantele mele si simpatia mea fata de cei care l-au admirat pe Regele Mihai al Romaniei. In secolele…

- Hans Klemm, ambasadorul SUA in Romania, participa la la o dezbatere organizata la Cluj despre pericolele secolului XXI. Vorbind despre strategia SUA privind gestionarea acestor pericole, ambasadorul a sustinut ca „pastrarea independentei sistemului judiciar din Romania este o asigurare pentru aliatii…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat miercuri, la Cluj, ca Regele Mihai a fost un patriot curajos, care a facut eforturi pentru a asigura o Romanie libera. "Vreau sa exprim condoleanțele mele și simpatia mea fața de cei care l-au admirat pe Regele Mihai…

- Hans Klemm, ambasadorul SUA in Romania, participa la la o dezbatere organizata la Cluj despre pericolele secolului al XXI-lea. Vorbind despre strategia SUA privind gestionarea acestor pericole, ambasadorul a sustinut ca „pastrarea independentei sistemului judiciar din Romania este o asigurare pentru…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit luni pe ambasadorul Republicii Islamice Pakistan in Romania, Safdar Hayat, aflat in vizita de curtoazie, se arata intr-un comunicat al MAE remis Agerpres. Potrivit sursei citate, la intalnire a luat parte si Zaheer Janjua, subsecretar de…

- ”Orice tara decide in ceea ce priveste legislatia care este potrivita conform Constitutiei si procedurilor parlamentare. Dupa parerea mea Romania a facut un progres enorm dupa aderarea la Uniunea Europeana in ceea ce priveste stabilirea statului de drept si in lupta impotriva coruptiei. Si este…