Dupa cum titram in urma cu o saptamana, luna martie ar trebui sa aduca un sef nou la Serviciul Roman de Informatii, ”garda pretoriana” a lui Klaus Iohannis din sistem declansand deja o ampla operatiune pentru a forta obtinerea unui nou mandat dentru Eduard Hellvig, dupa ce ”experimentul ”Ciuca a reusit, cel putin intr-o prima […] Klemm la Busuioc, Hellvig la schimb cu Olguta! is a post from: Ziarul National