- Exista o mare nevoie de infrastructura in Romania si inca este dificil sa ajungi in Transilvania, a declarat ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, cu prilejul participarii la o dezbatere organizata in cadrul Festivalului de Film si Istorii Rasnov. Acesta a marturisit…

- Acesta a marturisit ca i se pare "uimitor" cat de plin de viata este Brasovul in conditiile in care nu beneficiaza de autostrada, iar "sistemul de cale ferata ar putea fi imbunatatit", si ca, revenind in ultimii patru ani la Rasnov, a remarcat ca si acest oras s-a transformat, dintr-unul "adormit",…

- "Libertatea" este tema celei de 11-a editii a Festivalului de Film si Istorii Rasnov (FFIR), care propune incepand de vineri, pe parcursul urmatoarelor zece zile, peste 100 de evenimente - de la spectacole si proiectii de filme, pana la dezbateri, la care sunt invitati artisti de marca ai scenei romanesti,…

- Cea mai veche democratie din lume a sarbatorit ieri Ziua Independentei. Cu aceasta ocazie, Excelenta Sa, dl. Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, a tinut urmatorul discurs:Domnule presedinte, doamna prim ministru, stimati reprezentanti ai Presedintiei Romaniei, stimati reprezentanti…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila participa, joi, la Ambasada SUA, la receptia anuala cu ocazia Zilei Independentei. La evenimentul care are, in fiecare an, o tematica, participa oficiali ai statului, precum si invitati din toate domeniile. La eveniment nu este prezent presedintele…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a avut vineri o intalnire cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, tema discutiilor fiind consolidarea relatiilor dintre Romania si SUA. "Romania este si va ramane un sustinator puternic al legaturii transatlantice.…

- Miercuri, 24 aprilie 2019, Excelența Sa Hans G. Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, a vizitat Facultatea de Litere din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare al Universitații Tehnice din Cluj-Napoca. Acesta a prezentat aspectele esențiale ale relațiilor dintre Statele…

- Departamentul pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale a M.Ap.N. a organizat miercuri, 24 aprilie, la Palatul Cercului Militar National, reuniunea Comitetului Mixt Romano American pentru implementarea sbquo;,Acordului dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind activitatile…