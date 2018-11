Klavier Art, la ediția cu numărul VII Inceputul lunii decembrie aduce la Petroșani un eveniment de excepție destinat tinerilor pianiști. In perioada 14-16 decembrie va avea loc o noua ediție a Festivalului – concurs Klavier Art. Zeci de artiști adolescenți se vor intrece in cea de-a VII-a ediție a festivalului care a devenit tradițional pentru Petroșani. “Acest festival-concurs are ca scop principal promovarea muzicii clasice in randul tinerilor și a melomanilor și sprijinirea tinerilor care se indreapta spre acest gen de muzica, dar și plasarea municipiului nostru in circuitul cultural și educativ al muzicii clasice. Pe… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

