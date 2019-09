Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a participat marti la receptia oferita de presedintele SUA, Donald Trump, pentru sefii de delegatii care participa zilele acestea la Adunarea Generala a ONU. Liderul de la Cotroceni a fost insotit de prima doamna, Carmen Iohannis.

- Primele-doamne Carmen Iohannis (58 de ani) si Melania Trump (49 de ani) au fost prezente alaturi de sotii lor, Klaus Iohannis (60 de ani) si Donald Trump (73 de ani), la receptia oferita in fiecare an de presedintele Statelor Unite sefilor de delegatii participanti la Adunarea Generala a Organizatiei…

- Prezent la Adunarea Generala ONU, Hassan Rouhani a reiterat ca nici macar nu va lua in considerare o intalnire cu președintele Donald Trump, atata timp cat sancțiunile extrem de dure impuse incepand din 2018 ca urmare a retragerii lui Trump din Acordul nuclear din 2015, vor fi in vigoare. Rouhani…

- "Ma aflu la Adunarea Generala a ONU, pentru a reprezenta tara, dar am autorizat publicarea in cursul zilei de maine (n.r. – miercuri) a intregii discutii pe care am avut-o cu presedintele Volodimir Zelenski, versiunea completa, needitata. Veti vedea ca a fost o discutie prietenoasa. Nu au existat…

- Presedintele american Donald Trump a negat luni ca ar fi conditionat acordarea unui ajutor militar de milioane de dolari Ucrainei de declansarea unei anchete din partea Kievului asupra fostului vicepresedinte SUA Joe Biden si a familiei sale, informeaza agentia de presa EFE si numeroase media ucrainene,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat marti seara ca nu intentioneaza sa aiba vreo intrevedere cu omologul din Iran, Hassan Rouhani, in timp ce liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a exclus posibilitatea oricaror contacte cu Statele Unite.In contextul speculatiilor privind…

- Iranul pare "sa avanseze treptat" spre o situație ce va permite inițierea de tratative cu Washingtonul, a declarat vineri Mark Esper, secretarul american al Apararii, la puțin timp dupa ce președintele SUA, Donald Trump, a semnalat ca este pregatit sa se întâlneasca cu omologul…