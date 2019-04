Stiri pe aceeasi tema

- Președintele României a postat un clip video pe contul personal de Facebook în care a transmis urmatoarele cuvinte: "Hristos a înviat! Dragi români, va doresc sarbatori luminate, cu liniste si pace în suflet, alaturi de cei dragi!", a spus Klaus Iohannis.…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, participa, sambata seara, la slujba de Inviere de la Biserica Romano-Catolica „Sfanta Treime” din Sibiu. Familia prezidentiala a ajuns la lacasul de cult cu putin inainte de ora 21.00, iar seful statului le-a urat credinciosilor care sarbatoresc Pastele…

