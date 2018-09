Stiri pe aceeasi tema

- Relațiile bilaterale excelente și dialogul politic in ascensiune au fost remarcate de prim-ministrul Pavel Filip și premierul Georgiei, Mamuka Bakhtadze. Intalnirea a avut loc la New-York, in marja sesiunii Adunarii Generale a ONU.

- Presedintele Klaus Iohannis a avut joi, la New York, o intrevedere cu prim-ministrul Georgiei, Mamuka Bakhtadze, cu care a discutat despre posibilitatile de consolidare a dialogului politic si diversificarea schimburilor comerciale dintre cele doua tari."Presedintele Romaniei a exprimat aprecierea…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, o intrevedere cu Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi, in marja participarii la segmentul de nivel inalt al celei de a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor…

- Marți, 25 septembrie, a avut loc in SUA, Intrevederea Președintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, cu Majestatea Sa Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, in marja celei de-a 73-a reuniuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite -25 Septembrie 2018. Read More...